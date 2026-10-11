Zheng s-a impus cu scorul de 7-5, 6-4, într-o oră şi 43 de minute, în ultimul act al turneului dotat cu premii totale de 9.415.725 de dolari. Campioana olimpică de la Paris din 2024 a avut 4 aşi şi a comis două duble greşeli, rusoaica izbutind şapte aşi, fără a face vreo dublă greşeală.

Zheng Qinwen a intrat în istorie duminică, devenind prima chinezoaică triumfătoare la China Open WTA 1000, după ce a învins-o în finală pe Mirra Andreeva, cap de serie numărul 4.

Troyes - Olympique Marseille, ACUM pe VOYO Sport 1! Chin pentru OM, ajunsă la retrogradare

A fost primul titlu WTA 1000 al lui Zheng şi al şaselea în total în circuitul WTA. De asemenea, a fost primul ei titlu de după victoria de la Tokyo de la sfârşitul anului 2024. Datorită acestui succes, ea va reveni săptămâna viitoare în top 30 al clasamentului mondial, se arată pe site-ul WTA.

Jucătoarea în vârstă de 24 de ani, în prezent locul 54 în lume, a devenit prima beneficiară a unui wildcard care a câştigat turneul China Open WTA 1000 de la relansarea acestuia în 2004.

De asemenea, Zheng a devenit a patra beneficiară a unui wildcard care a câştigat un turneu la această categorie, alăturându-se rusoaicei Maria Şarapova (Cincinnati 2011) şi canadiencelor Bianca Andreescu (Indian Wells 2019) şi Victoria Mboko (Montreal 2025), conform agerpres.ro.

Un record negativ pentru campioana Zheng Qinwen

Cele 78 de game-uri pierdute de ea pe drumul spre titlu au reprezentat cel mai mare număr înregistrat de o jucătoare care a câştigat un turneu de nivel I sau WTA 1000 de la introducerea acestui format în 1990, depăşind cele 66 de game-uri pierdute de Belinda Bencic la Toronto în 2015, potrivit news.ro.

Victoria împotriva Andreevei, care va urca luni pe locul 3 în clasamentul WTA, a fost, de asemenea, a 14-a victorie din carieră a lui Zheng împotriva unei adversare din top 10.