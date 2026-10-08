Sorana Cîrstea iese „la pensie“ cu o avere impresionantă: câți bani a câștigat din tenis până acum

Se spune că un sportiv trebuie să-și facă ieșirea de pe scenă, în plină glorie. Sorana Cîrstea pare că și-a propus să facă fix asta. Pentru că, la ce rezultate are în acest sezon, doar retragerea din activitate n-ar fi trebuit să fie pe lista ei de priorități!

„Sori“ are însă motive întemeiate să pună capăt carierei sale sportive. În primul rând, joacă în circuitul WTA de o viață parcă, din 2006. Și a ajuns la 36 de ani, o vârstă la care cele mai multe dintre colegele ei de generație și-au agățat deja rachetele în cui. De mult! Spre lauda ei însă, Cîrstea a reușit să-și găsească motivația pentru a juca, în continuare. La cel mai înalt nivel chiar. Clasamentul ei actual, locul 16 WTA, fix asta demonstrează.

Atenție: în Top 50 mondial, la ora actuală, Cîrstea e cea mai vârstnică jucătoare! Trebuie să coborâm până pe locul 57 WTA, ca să dăm de prima sportivă mai mare ca ea. Aici, o regăsim pe chinezoaica Shuai Zhang, de 37 de ani.

Sorana Cîrstea își va încheia cariera cu peste 13 milioane de dolari. Numai din premii!

După o perioadă în care a stat pe tușă, acuzând o problemă medicală – ultimul meci l-a jucat pe 7 septembrie, la US Open, în optimi – Sorana Cîrstea și-a anunțat acum revenirea în circuit. Ea va lua drumul Asiei, pentru ultimele patru turnee WTA la care s-a înscris, după următorul program:

Wuhan - 12-18 octombrie

Ningbo - 19-25 octombrie

Tokyo - 26 octombrie - 1 noiembrie

Hong Kong - 2-8 noiembrie

După aceste competiții, „Sori“ își va face ieșirea de pe scenă. Cu niște rezultate sportive la care, din păcate, fetele noastre au șanse minime să ajungă, în următorii ani. Ne convingem de asta, când vedem că, în actuala ierarhie mondială, mai avem doar două românce, în afară de Sorana, în Top 100: Jaqueline Cristian (28 de ani, 60 WTA) și Gabriela Ruse (28 de ani, 62 WTA). Următoarea noastră „rachetă“, în ierarhia WTA, e Ruxandra Elena Bertea (20 de ani), aflată pe locul... 272.

Revenind la Sorana Cîrstea, ea va ieși „la pensie“ cu buzunarele pline. Pentru că a fost contemporană cu o perioadă a tenisului mondial, în care primele acordate în turnee au tot crescut. Drept urmare, munca titanică a Soranei a fost foarte bine valorificată.

În momentul de față, în clasamentul all-time al banilor din tenisul feminin, în dreptul Soranei e trecută suma de 13,133,841 de dolari. Din care, în urma rezultatelor din 2026 (22 de victorii, 8 înfrângeri), românca a adunat 2,308,913 de dolari.

Așadar, după turneele asiatice din China, Japonia și Hong Kong, „Sori“ va „sări“, probabil, de 13,5 milioane de dolari. În mod cert însă, averea ei e și mai mare, pentru că aici vorbim doar despre sumele strânse din premii. De-a lungul carierei sale, Cîrstea, la fel ca toți sportivii, a avut încasări importante și de pe urma contractelor de sponsorizare.