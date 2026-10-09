John McEnroe a avut o intervenție în direct, la o emisiune de radio în Spania, El Larguero, în care a vorbit despre tenismenii pe care îi consideră cei mai valoroși din istorie.

Fostul tenismen american nu a ezitat când a trebuit să îl numească pe cel mai bun din istorie, referindu-se la sârbul Novak Djokovic.

Deși Alcaraz e tenismenul său preferat, McEnroe afirmă că Djokovic e cel mai bun din istorie

Întrebat de jucătorul născut la Belgrad, ajuns la 39 de ani, John McEnroe a punctat următoarele: „E un tenismen incredibil. Poate, cel mai bun din istorie, chiar dacă îi iubesc pe Federer și Nadal. Dar faptul că Novak încă joacă, hotărât și cu o voință deosebită, e incredibil, mai ales că a pierdut în primul tur la US Open.

Anul acesta a reușit finală în Australia, semifinală, la Wimbledon, e de necrezut,” a declarat McEnroe despre Djokovic, chiar dacă 'Nole' nu este preferatul acestuia.

Preferatul lui McEnroe, Alcaraz, încă are timp să depășească performanțele sârbului

Așa cum a anunțat și într-un interviu acordat exclusiv Sport.ro, John McEnroe este fascinat de Carlos Alcaraz, pe care îl vede, în momentul de față, ca tenismen preferat, dintre toți jucătorii.

„Carlos e un jucător incredibil. E preferatul meu, cel de care mă bucur cel mai mult, atunci când mă urmăresc. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că a apărut după Nadal, după Federer... l-a făcut pe Sinner mai bun, iar Sinner l-a făcut pe el mai bun.

Am fost puțin îngrijorat la Wimbledon, când a lipsit Carlos. Acum a revenit, freza îi stă bine, totul e perfect,” au fost complimentele adresate de John McEnroe lui Carlos Alcaraz pentru Cadena SER, sursă citată de Punto de break.