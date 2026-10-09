GALERIE FOTO John McEnroe nu a ezitat și a surprins pe toată lumea: pe cine vede cel mai bun tenismen din istorie

John McEnroe nu a ezitat și a surprins pe toată lumea: pe cine vede cel mai bun tenismen din istorie Tenis
Alexandru Hațieganu
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John McEnroe are păreri clare despre cei mai valoroși tenismeni din istorie.

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Novak DjokovicJohn McEnroeRoger Federerrafael nadalCarlos AlcarazJannik Sinner
Din articol

John McEnroe a avut o intervenție în direct, la o emisiune de radio în Spania, El Larguero, în care a vorbit despre tenismenii pe care îi consideră cei mai valoroși din istorie.

Fostul tenismen american nu a ezitat când a trebuit să îl numească pe cel mai bun din istorie, referindu-se la sârbul Novak Djokovic.

Deși Alcaraz e tenismenul său preferat, McEnroe afirmă că Djokovic e cel mai bun din istorie

Întrebat de jucătorul născut la Belgrad, ajuns la 39 de ani, John McEnroe a punctat următoarele: „E un tenismen incredibil. Poate, cel mai bun din istorie, chiar dacă îi iubesc pe Federer și Nadal. Dar faptul că Novak încă joacă, hotărât și cu o voință deosebită, e incredibil, mai ales că a pierdut în primul tur la US Open.

Anul acesta a reușit finală în Australia, semifinală, la Wimbledon, e de necrezut,” a declarat McEnroe despre Djokovic, chiar dacă 'Nole' nu este preferatul acestuia.

Preferatul lui McEnroe, Alcaraz, încă are timp să depășească performanțele sârbului

Așa cum a anunțat și într-un interviu acordat exclusiv Sport.ro, John McEnroe este fascinat de Carlos Alcaraz, pe care îl vede, în momentul de față, ca tenismen preferat, dintre toți jucătorii.

„Carlos e un jucător incredibil. E preferatul meu, cel de care mă bucur cel mai mult, atunci când mă urmăresc. Să-i mulțumim lui Dumnezeu că a apărut după Nadal, după Federer... l-a făcut pe Sinner mai bun, iar Sinner l-a făcut pe el mai bun.

Am fost puțin îngrijorat la Wimbledon, când a lipsit Carlos. Acum a revenit, freza îi stă bine, totul e perfect,” au fost complimentele adresate de John McEnroe lui Carlos Alcaraz pentru Cadena SER, sursă citată de Punto de break.

Novak Djokovic

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John McEnroe, „îndrăgostit” de Carlos Alcaraz: ce a declarat pentru Sport.ro

În exclusivitate pentru Sport.ro, John McEnroe - recunoscut pentru dibăcia sa în a executa voleuri fine, plasate diabolic chiar din unghiuri imposibile -, fostul tenismen a admis că actualul număr unu ATP, Carlos Alcaraz, dispune de un voleu mai bun decât cel de care a fost el capabil, la vârf de formă.

Întrebat dacă vede voleul lui Carlos Alcaraz ca fiind mai bun decât voleul de care erau capabili John McEnroe sau Roger Federer, la cel mai bun nivel, tenismenul american legendar a replicat surprinzător pentru Sport.ro: „Da. Urăsc să spun asta...,” a replicat savuros John McEnroe, lăsând intenționat câteva secunde de tăcere înainte și după aceste cuvinte.

„Îl iubesc pe Carlos, e jucătorul meu preferat de urmărit. Omul e nebun, ceea ce reușește e incredibil, și nici măcar nu e atât de înalt, poate cu câțiva centimetri mai înalt decât mine.

Dacă l-aș antrena, doar l-aș încuraja și i-aș ura noroc. Nu știu câte lucruri ar trebui să-i spun, sincer,” a declarat John McEnroe, în exclusivitate pentru Sport.ro, într-un interviu intermediat de Eurosport.

Turneele de mare șlem din tenis se văd pe Eurosport și HBO Max.

Carlos Alcaraz

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