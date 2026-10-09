GALERIE FOTO După dopaj, Sinner a mai stabilit un record negativ în istoria tenisului, ca număr 1 ATP

După dopaj, Sinner a mai stabilit un record negativ în istoria tenisului, ca număr 1 ATP Tenis
Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jannik Sinner, record negativ, ca număr unu mondial în tenis.

TAGS:
Jannik SinneraccidentareabsentaGENUNCHIcircuitul ATP
Din articol

Departe de interesul pe care îl stârnește Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a bifat un al doilea capitol în care se înscrie negativ în istoria numerelor unu ATP.

După scandalul de dopaj cu clostebol, care l-a ținut departe de circuit 90 de zile, într-o perioadă convenabilă a sezonului, în care nu a ratat vreun turneu de mare șlem, tenismenul italian a stabilit o nouă contra-performanță, ca lider mondial în tenis.

Jannik Sinner, cea mai îndelungată absență ca număr unu ATP

Exceptând opririle cauzate de pandemia de coronavirus, Jannik Sinner devine, prin această accidentare suferită la genunchi, numărul unu ATP cu cea mai lungă perioadă de absență, înregistrată în această postură.

Potrivit Bounces, Sinner, care și-a anunțat deja prezența la Openul Australiei 2027, va ajunge la peste cinci luni de absență totală în circuit.

Sinner, între 5-6 luni de absență totală în circuit. Alcaraz a lipsit 4 și jumătate, în acest an

În condițiile în care nu va juca niciun meci oficial până în noul an, Sinner ar putea bifa chiar șase luni întregi fără meci oficial de tenis.

Sinner nu a mai jucat niciun meci de la finala Wimbledon 2026, câștigată în patru seturi în detrimentul germanului Zverev, scor 6-7, 7-6, 6-3, 6-4.

Jannik Sinner

  • Jannik sinner iw campion 2026
×
Jannik Sinner și Carlos Alcaraz / Foto: Imago Images
ÎNAPOI LA ARTICOL

Sinner, cinci titluri de mare șlem, la 25 de ani

Jannik Sinner a câștigat primul său titlu de mare șlem în 2024, la Melbourne. Între timp, a devenit dublu campion în Australia și la Wimbledon, iar turneul de la Roland Garros a rămas unicul în care nu a triumfat până acum, în calendarul întrecerilor majore.

„Împreună cu medicii, am decis că am nevoie de un tratament la genunchi, lucru care înseamnă că sezonul 2026 e, oficial, încheiat pentru mine.

Ultimii ani la Torino au fost superbi pentru mine, mi-au oferit multe sentimente frumoase, dar în acest an, lucrurile vor sta diferit,” a scris Jannik Sinner, într-un anunț făcut pe rețelele sociale, prin care a transmis că nu își va putea apăra titlul de câștigător în Turneul Campionilor.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Trapperul IAN, prima reacție după ce a urinat pe scenă la Arenele Romane: „Știu că-s idiot, dar nu m-am gândit”
Trapperul IAN, prima reacție după ce a urinat pe scenă la Arenele Romane: „Știu că-s idiot, dar nu m-am gândit”
ULTIMELE STIRI
Laurențiu Reghecampf a spus când revine Denis Drăguș: ”Avem un plan de recuperare”
Laurențiu Reghecampf a spus când revine Denis Drăguș: ”Avem un plan de recuperare”
Se sfâșie ”câinii”! Unde și când se joacă meciul Dinamo - CS Dinamo și care este miza ineditului derby
Se sfâșie ”câinii”! Unde și când se joacă meciul Dinamo - CS Dinamo și care este miza ineditului derby
Cumpărat în urmă cu doi ani pentru 500 de milioane de euro, clubul e din nou scos la vânzare!
Cumpărat în urmă cu doi ani pentru 500 de milioane de euro, clubul e din nou scos la vânzare!
OUT de la FC Barcelona! Hansi Flick a făcut anunțul
OUT de la FC Barcelona! Hansi Flick a făcut anunțul
Gigi Becali, în extaz! Ce a spus Denis Drăguș înainte de debutul lui Reghecampf: „Nu există altă variantă”
Gigi Becali, în extaz! Ce a spus Denis Drăguș înainte de debutul lui Reghecampf: „Nu există altă variantă”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
El va fi selecționerul României în următorii doi ani: „E văzut ca un salvator. Nu-l mișcă nimeni de acolo”

El va fi selecționerul României în următorii doi ani: „E văzut ca un salvator. Nu-l mișcă nimeni de acolo”

Anunț despre viitorul lui Radu Drăgușin la Fiorentina: „Merge la o echipă mai bună decât Tottenham”

Anunț despre viitorul lui Radu Drăgușin la Fiorentina: „Merge la o echipă mai bună decât Tottenham”

Marius Șumudică are interzis în cantonamentul lui CFR Cluj: „Nu pot să mă urc în taxi, sunt Şumudică”

Marius Șumudică are interzis în cantonamentul lui CFR Cluj: „Nu pot să mă urc în taxi, sunt Şumudică”

FCSB, all-in pentru primul transfer al iernii: "Am vorbit cu el"

FCSB, all-in pentru primul transfer al iernii: "Am vorbit cu el"

Laurențiu Reghecampf, pus la zid înainte de debutul la FCSB! „Patronul ar putea să îl demită”

Laurențiu Reghecampf, pus la zid înainte de debutul la FCSB! „Patronul ar putea să îl demită”

Întrebat dacă va reuși Cristi Chivu să câștige „tripla” în acest sezon, Jose Mourinho a început să râdă. Ce a spus portughezul

Întrebat dacă va reuși Cristi Chivu să câștige „tripla” în acest sezon, Jose Mourinho a început să râdă. Ce a spus portughezul



Recomandarile redactiei
Laurențiu Reghecampf a spus când revine Denis Drăguș: ”Avem un plan de recuperare”
Laurențiu Reghecampf a spus când revine Denis Drăguș: ”Avem un plan de recuperare”
Gigi Becali, în extaz! Ce a spus Denis Drăguș înainte de debutul lui Reghecampf: „Nu există altă variantă”
Gigi Becali, în extaz! Ce a spus Denis Drăguș înainte de debutul lui Reghecampf: „Nu există altă variantă”
Se sfâșie ”câinii”! Unde și când se joacă meciul Dinamo - CS Dinamo și care este miza ineditului derby
Se sfâșie ”câinii”! Unde și când se joacă meciul Dinamo - CS Dinamo și care este miza ineditului derby
OUT de la FC Barcelona! Hansi Flick a făcut anunțul
OUT de la FC Barcelona! Hansi Flick a făcut anunțul
Pictorial incendiar pe terenul de golf cu Paige Spiranac: ”Cum se mai poate concentra cineva cu tine acolo?”
Pictorial incendiar pe terenul de golf cu Paige Spiranac: ”Cum se mai poate concentra cineva cu tine acolo?”
Alte subiecte de interes
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
„Durerile” lui Darren Cahill: cum se aseamănă cazurile de dopaj în care au ajuns Simona Halep și Jannik Sinner
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Câți bani și câte puncte ATP trebuie să înapoieze numărul unu mondial, Jannik Sinner, după testele anti-doping eșuate
Când revine Albion Rrahmani la Rapid după accidentarea suferită în meciul cu CFR
Când revine Albion Rrahmani la Rapid după accidentarea suferită în meciul cu CFR
Sfârșit de drum la Roland Garros pentru Novak Djokovic, deși e calificat în sferturi? ”M-am accidentat, sunt încă în viaţă, da”
Sfârșit de drum la Roland Garros pentru Novak Djokovic, deși e calificat în sferturi? ”M-am accidentat, sunt încă în viaţă, da”
Verdictul unui specialist neurolog în legătură cu afecțiunea lui Jamal Musiala: ”Necesită tratament!”
Verdictul unui specialist neurolog în legătură cu afecțiunea lui Jamal Musiala: ”Necesită tratament!”
Carlos Alcaraz, apariție stranie în Vanity Fair: nu joacă la Roland Garros, dar s-a făcut una cu zgura
Carlos Alcaraz, apariție stranie în Vanity Fair: nu joacă la Roland Garros, dar s-a făcut una cu zgura
CITESTE SI
Un italian a lipit două bilete necâștigătoare la loto pentru a încasa 10 milioane de euro. Cum a fost descoperită frauda

stirileprotv Un italian a lipit două bilete necâștigătoare la loto pentru a încasa 10 milioane de euro. Cum a fost descoperită frauda

Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

stirileprotv Unde ar fi plănuit copilotul Flydubai care și-a înjunghiat colegul să prăbușească avionul cu peste 180 de pasageri

Luca Niculescu, după discuțiile cu PNL: „Nu mi s-a părut că primesc propunerea PSD cu cea mai mare deschidere”

stirileprotv Luca Niculescu, după discuțiile cu PNL: „Nu mi s-a părut că primesc propunerea PSD cu cea mai mare deschidere”

Momentul în care studentul britanic a fost arestat pentru uciderea româncei Maria Saceanu, în stil „Dexter”. VIDEO

stirileprotv Momentul în care studentul britanic a fost arestat pentru uciderea româncei Maria Saceanu, în stil „Dexter”. VIDEO

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!