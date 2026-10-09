Departe de interesul pe care îl stârnește Carlos Alcaraz, Jannik Sinner a bifat un al doilea capitol în care se înscrie negativ în istoria numerelor unu ATP.

După scandalul de dopaj cu clostebol, care l-a ținut departe de circuit 90 de zile, într-o perioadă convenabilă a sezonului, în care nu a ratat vreun turneu de mare șlem, tenismenul italian a stabilit o nouă contra-performanță, ca lider mondial în tenis.

Jannik Sinner, cea mai îndelungată absență ca număr unu ATP

Exceptând opririle cauzate de pandemia de coronavirus, Jannik Sinner devine, prin această accidentare suferită la genunchi, numărul unu ATP cu cea mai lungă perioadă de absență, înregistrată în această postură.

Potrivit Bounces, Sinner, care și-a anunțat deja prezența la Openul Australiei 2027, va ajunge la peste cinci luni de absență totală în circuit.

Sinner, între 5-6 luni de absență totală în circuit. Alcaraz a lipsit 4 și jumătate, în acest an

În condițiile în care nu va juca niciun meci oficial până în noul an, Sinner ar putea bifa chiar șase luni întregi fără meci oficial de tenis.

Sinner nu a mai jucat niciun meci de la finala Wimbledon 2026, câștigată în patru seturi în detrimentul germanului Zverev, scor 6-7, 7-6, 6-3, 6-4.