Zverev, „norocosul” anului în tenis? Un fost număr 4 mondial atacă vehement

Zverev, „norocosul” anului în tenis? Un fost număr 4 mondial atacă vehement Tenis
Marcu Czentye
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Alexander Zverev, contestat, dar și apărat, în lumina ultimelor succese.

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Alexander ZverevTenis ATPnorocosJannik Sinner
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Nu Jannik Sinner, și nici Carlos Alcaraz a fost singurul tenismen care a reușit să câștige mai mult de un titlu de mare șlem în 2026.

Acesta a fost chiar germanul Alexander Zverev (29 de ani, 2 ATP), care a început anul fără trofeu major în palmares.

Alexander Zverev, apărat de un fost număr patru ATP

Descătușat pe zgura de la Roland Garros, după o finală de cinci seturi cu italianul Flavio Cobolli, Alexander Zverev a continuat forma extraordinară și la New York, unde l-a depășit pe favoritul gazdelor, Ben Shelton, în patru seturi, în finala US Open 2026.

Fost număr 4 ATP, în proba de dublu, și număr 63 mondial, în proba individuală, candianul Greg Rusedski a intervenit și l-a apărat pe Alexander Zverev, în contextul în care mai mulți fani ai tenisului au pronunțat cuvântul „noroc” referindu-se la seria rezultatelor atinse de german, în actuala stagiune.

Criticile aduse lui Zverev, singurul tenismen cu două titluri de mare șlem în 2026

Criticii au invocat absența de patru luni și jumătate a lui Carlos Alcaraz - cauzată de accidentare -, dar și de lipsa lui Jannik Sinner la US Open, adusă tot de probleme de ordin medical. În plus, aceleași voci s-au referit la eliminarea prematură a lui Sinner de la Roland Garros, suferită în turul secund, în urma unui colaps fizic, pe când îl conducea pe Juan Manuel Cerundolo cu 6-3, 6-2 și 5-1.

Mai mult, au pomenit și minutele în șir petrecute de Zverev bătând mingea, între primul și al doilea serviciu, aspect pentru care a fost huiduit la New York.

Nu în ultimul rând, până să îl înfrunte pe Ben Shelton - număr 9 ATP în momentul ultimului act al Openului American -, succesul lui Alexander Zverev a fost minimizat, deoarece nu a întâlnit jucători de top 10 mondial în turneele de la Roland Garros și US Open.

Alexander Zverev

  • Zverev shelton sua 01
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În podcastul său,  Off Court With Greg Rusedski, citat de Tennis365, Greg Rusedski a sărit în apărarea tenismenului german, menționând că se aplică un standard dublu atunci când îi sunt analizate performanțele, în raport cu analizele făcute în trecut față de Rafael Nadal sau Roger Federer.

„Când Nadal și Federer câștigau așa, nimeni nu vorbea despre asta”.

„Părinții și familia au făcut sacrificii mari pentru ca Zverev să câștige aceste trofee. A perseverat, nu a renunțat.

Când Nadal și Federer câștigau turnee de mare șlem fără să învingă jucători de top 10 ATP, nimeni nu vorbea despre asta.

Zverev a avut o presiune imensă pusă asupra umerii săi, la Paris, când a câștigat Roland Garros. Îl felicit.

Opriți-vă din a spune că nu joacă Sinner, Alcaraz, Djokovic. Nu asta, nu cealaltă. Când câștigi un turneu de mare șlem, îl meriți.

Nu doar că a câștigat unul, și l-a adjudecat și pe al doilea. Și Alcaraz a fost pe tablou la New York, iar, la Paris, au fost Sinner și Djokovic.

Felicitări, Sascha Zverev. Nu poți să spui că e norocos dacă ajunge număr unu,” a concluzionat Greg Rusedski.

Zverev, mai aproape ca oricând de locul întâi în clasamentul ATP

În partea finală a acestui sezon, Alexander Zverev ar putea deveni, în premieră, număr unu ATP, în cazul în care va rămâne sănătos și va reuși să recupereze diferența de 1270 de puncte care îl separă de Jannik Sinner.

Italianul nu va mai juca tenis profesionist în ultimele săptămâni ale sezonului, fiind programat să piardă toate punctele aferente câștigării Turneului Campionilor, în 2025.

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