Zverev, „norocosul” anului în tenis? Un fost număr 4 mondial atacă vehement

Nu Jannik Sinner, și nici Carlos Alcaraz a fost singurul tenismen care a reușit să câștige mai mult de un titlu de mare șlem în 2026.

Acesta a fost chiar germanul Alexander Zverev (29 de ani, 2 ATP), care a început anul fără trofeu major în palmares.

Alexander Zverev, apărat de un fost număr patru ATP

Descătușat pe zgura de la Roland Garros, după o finală de cinci seturi cu italianul Flavio Cobolli, Alexander Zverev a continuat forma extraordinară și la New York, unde l-a depășit pe favoritul gazdelor, Ben Shelton, în patru seturi, în finala US Open 2026.

Fost număr 4 ATP, în proba de dublu, și număr 63 mondial, în proba individuală, candianul Greg Rusedski a intervenit și l-a apărat pe Alexander Zverev, în contextul în care mai mulți fani ai tenisului au pronunțat cuvântul „noroc” referindu-se la seria rezultatelor atinse de german, în actuala stagiune.

Criticile aduse lui Zverev, singurul tenismen cu două titluri de mare șlem în 2026

Criticii au invocat absența de patru luni și jumătate a lui Carlos Alcaraz - cauzată de accidentare -, dar și de lipsa lui Jannik Sinner la US Open, adusă tot de probleme de ordin medical. În plus, aceleași voci s-au referit la eliminarea prematură a lui Sinner de la Roland Garros, suferită în turul secund, în urma unui colaps fizic, pe când îl conducea pe Juan Manuel Cerundolo cu 6-3, 6-2 și 5-1.

Mai mult, au pomenit și minutele în șir petrecute de Zverev bătând mingea, între primul și al doilea serviciu, aspect pentru care a fost huiduit la New York.

Nu în ultimul rând, până să îl înfrunte pe Ben Shelton - număr 9 ATP în momentul ultimului act al Openului American -, succesul lui Alexander Zverev a fost minimizat, deoarece nu a întâlnit jucători de top 10 mondial în turneele de la Roland Garros și US Open.

