"Ne vedem maine la aeroport si va spun!" Anuntul Simonei despre prezenta la US Open dupa "una dintre cele mai frumoase saptamani din viata"!

Dupa victoria din finala, Simona Halep a comentat prima competitie post-pandemie la care a participat.

Romanca a declarat ca turneul de la Praga a pus-o in dificultate prin faptul ca si-a petrecut toate zilele in hotel. Ea a vorbit si despre celelalte jucatoare din Romania care au facut o figura frumoasa in Cehia.

"A fost una dintre cele mai frumoase saptamani din viata mea, chiar daca nu am fost la cel mai ridicat nivel. M-am bucurat enorm sa fiu din nou pe teren, dupa o perioada atat de lunga de pauza.

A fost greu pentru ca am stat 10 zile intr-o camera, m-am plictisit, dar intr-un fel a fost bine pentru ca m-am odihnit si m-am concentrat pentru fiecare meci. Nu mi-ar placea sa fie asa in continuare, dar daca vor fi restrictii in continuare, eu o sa le respect pentru ca asa am fost educata.

Toate suntem talentate, muncitoare, si fiecare merita sa fie cat mai sus. A fost placut sa stau si sa fiu alaturi de ele. Stiu ca au fost alaturi de mine azi. E o atmosfera placuta si e tare frumos sa vedem ca tenisul romanesc merge mai departe", a spus Simona Halep la Digi Sport.

Intrebata daca va participa la US Open, sportiva de pe locul 2 WTA a declarat ca maine va anunta ce urmeaza pentru ea.

"Maine voi lua o decizie. Inca nu m-am decis. Acum e prea devreme sa va spun. Vreau sa ma bucur de aceasta victorie, apoi ma voi gandi la US Open. Maine voi anunta, maine o sa spun ce am de spus. Ne vedem la aeroport", a conchis romanca.