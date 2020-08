INCEPE US Open 2020! De la ce ora isi disputa Irina Begu super-meciul cu Petra Kvitova 

Irina Begu deschide seria meciurilor jucate de romance la Flushing Meadows in 2020.

Al doilea turneu de mare slem al anului nu e Roland Garros in 2020, ci US Open. Programat pentru perioada 31 august - 13 septembrie, turneul de la Flushing Meadows isi disputa o editie istorica, care are loc intr-o 'bula' instaurata de organizatori pentru a-i proteja pe participanti de raspandirea coronavirusului.

Simona Halep a luat decizia de a nu participa la aceasta editie a Grand Slam-ului american, motivandu-si alegerea prin urmatoarele cuvinte: "Dupa ce am cantarit toti factorii implicati si cu circumstantele exceptionale in care traim, am decis ca nu voi calatori in New York pentru a juca la US Open. Intotdeauna am spus ca imi voi pune sanatatea pe primul loc in deciziile mele si de aceea prefer sa raman sa ma antrenez in Europa. Stiu ca USTA si WTA au lucrat neobosit pentru a organiza un eveniment sigur si doresc tuturor de acolo sa aiba parte de un turneu de succes", a fost mesajul transmis de Simona Halep, semifinalista la US Open in 2015.

In prima zi de concurs, Romania va fi reprezentata de una dintre cele mai in forma jucatoare ale tarii in momentul de fata, Irina Begu. Ocupanta a locului 73 in clasamentul WTA, romanca isi va masura fortele cu Petra Kvitova (12 WTA), dubla campioana de Grand Slam. Scorul intalnirilor directe este 4-0 pentru Petra Kvitova, doua victorii dintre acestea avand loc pe suprafata hard.

Partida Irinei Begu cu Petra Kvitova este programata sa inceapa dupa ora 20:30, ora Romaniei si va incepe imediat dupa terminarea duelului dintre Kristina Mladenovic si Hailey Baptiste.