Decizie MAJORA luata de Novak Djokovic in raport cu prezenta la US Open dupa ce s-a vindecat de COVID-19: "Nu mi-a fost usor"

Novak Djokovic a luat decizia de a participa la US Open in acest an.

Desi a fost infectat cu noul coronavirus, Novak Djokovic nu se teme sa se deplaseze la New York City pentru ceea ce trebuia sa fie ultimul, dar a ajuns abia al doilea turneu de mare slem al anului.

Programat intre 31 august si 13 septembrie, US Open 2020 il va alinia la start pe numarul 1 ATP, un anunt care-i bucura puternic pe organizatori, in conditiile in care Roger Federer si Rafael Nadal au anuntat deja ca nu vor fi prezenti in SUA pentru acest turneu, din motive medicale, respectiv de precautie in contextul pandemiei.

"Ma bucur ca imi pot confirma participarea la Western & Southern Open si la US Open in acest an. Nu a fost o decizie usor de luat, avand in vedere toate obstacolele si provocarile, dar perspectiva de a concura din nou ma face sa fiu entuziasmat. De-a lungul carierei, am jucat cateva din cele mai bune meciuri ale mele in complexul Billie Jean King. Sunt constient ca de data asta totul va fi diferit, cu toate protocoalele si masurile de siguranta care sunt in vigoare pentru a proteja oamenii din New York si jucatorii," a afirmat Novak Djokovic, singurul barbat care a castigat un Grand Slam in anul curent.

"Cu toate acestea, m-am antrenat din greu alaturi de echipa mea si mi-am adus corpul in forma, astfel incat sa fiu gata sa ma adaptez noilor conditii. Am facut toate controalele pentru a ma asigura ca sunt complet recuperat si pregatit sa revin pe teren, 100% dedicat sa joc cel mai bun tenis al meu," a mai precizat liderul ATP.

"Din pacate pentru jucatori si pentru sport, situatia actuala nu le permite tuturor sa calatoreasca si sa concureze, dar sper ca lucrurile sa se schimbe in curand si sa fim din nou cu totii capabili sa facem ceea ce iubim," a incheiat Novak Djokovic.

Novak Djokovic are 3 titluri de campion adjudecate la New York in anii 2011, 2015 si 2018.