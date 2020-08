Scandalos! Cerinta INCREDIBILA a organizatorilor de la US Open pentru tenismeni! Au fost pusi sa semneze un act controversat: "Imi asum riscul, inclusiv pentru deces!" 

Organizatorii turneului au trimis tenismenilor un document care a devenit viral pe retelele de socializare. Actul este un fel de declaratie pe proprie raspundere, prin care jucatorii isi asuma problemele medicale care ar putea aparea pe parcursul turneului.

Ceea ce a revoltat a fost partea prin care tot jucatorii isi asuma decesul in timpul turneului, iar in cazul unei astfel de tragedii, organizatorii nu pot fi trasi la raspundere.

"Imi asum din proprie initiativa responsabilitatea in totalitate pentru orice risc, accidentare personala, inclusiv boli grave sau moarte, ca urmare a prezentei mele in facilitatile turneului, indiferent ca acestea sunt cauzate de neglijenta organizatorilor sau altfel", se arata in act.

US Open Covid19 waiver

"I voluntarily assume full responsibility for any risks ... including ... death, that may be sustained by me or by others who come into contact with me, as a result of my presence in the Facilities, whether caused by the negligence of the NTC or otherwise." pic.twitter.com/xoOYRnFtu9