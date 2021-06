A invins cancerul, iar la doua luni dupa a fost la un pas sa bata o campioana de Grand Slam la Roland Garros: Carla Suarez Navarro a fost ovationata la ultimul meci jucat la Paris 

Vindecata de cancer, Carla Suarez Navarro a facut o partida magica la ultima sa aparitie in turneul de la Roland Garros.

Carla Suarez Navarro reprezinta cea mai frumoasa poveste a turneului de la Roland Garros, editia 2021. La doar doua luni dupa ce a incheiat cu brio o lupta crancena cu cancerul limfatic, care a presupus o jumatate de an de chimioterapie si radioterapie, sportiva din Spania a bifat o participare admirabila la Roland Garros, la ultima sa aparitie in Grand Slam-ul parizian.

In primul tur, Suarez Navarro a castigat set si s-a apropiat la un singur game de o victorie improbabila in fata campioanei de Grand Slam si fostei finaliste la Paris, Sloane Stephens. A fost 6-3 pentru jucatoarea originara din Las Palmas de Gran Canaria in primul set, in vreme ce al doilea s-a incheiat la tiebreak, in favoarea americancei.

Sloane Stephens a fost tinuta in sah de Carla Suarez Navarro si in setul decisiv, pana la scorul de 4-4, cand jucatoarea invinsa de Simona Halep in finala Roland Garros 2018 s-a desprins decisiv si a alergat inspre turul 2.

Pentru prezenta pe tabloul principal, Suarez Navarro va incasa un cec in valoare de 60,000 de euro, dar experienta ultimului meci in complexul Stade Roland Garros a fost deosebita pentru fostul numar 6 WTA, sfertfinalista de doua ori la acest turneu, in 2008 si 2014.

"Stiam ca daca nu voi incheia in doua seturi, imi va fi dificil. Am fost putin obosita, in mod cert, dar mi-a facut cu adevarat placere sa joc si am avut un nivel bun in acest meci. Ma simt mandra de ceea ce am reusit dupa aceste luni dificile, dar sunt de asemenea dezamagita ca am pierdut. De fiecare data cand intru pe teren, o fac pentru a castiga.

Sincer, nu a fost meciul la care am visat. Nu am profitat, insa mi-ar fi placut sa fie mai multi spectatori in tribune. Am fost cu adevarat trista cand spectatorii au fost nevoiti sa plece," a spus Carla Suarez Navarro la conferinta de presa organizata dupa meci, in contextul in care in Franta ora 21 este ora-limita pentru intoarcerea cetatenilor in case, in contextul restrictiilor impuse drept consecinta a pandemiei de coronavirus.

"Sunt tare mandra de mine si foarte fericita ca am avut sansa sa mai joc o ultima data la Roland Garros," a incheiat Suarez Navarro.

