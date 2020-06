Vestea care ar putea zgudui intregul sezon! Toni Nadal dezvaluie ce turneu enorm va rata Rafael Nadal in aceasta toamna

Rafael Nadal ar prefera sa nu participe la editia 2020 a Openului American, programata pentru perioada 31 august - 13 septembrie.

In calitate de unchi al campionului en-titre de la Flushing Meadows, Toni Nadal a declarat pentru ESPN ca 'nu stie daca Rafa va merge la US Open.' "Am vorbit despre asta cu el si se indoia cu privire la participare. Mi-a spus despre calendarul lui, care e aproape impracticabil pentru jucatori experimentati ca el, Djokovic ori Federer," a declarat Toni Nadal.

Campion la Roma, Roland Garros si US Open, Rafael Nadal va avea 5600 de puncte de aparat in toamna acestui an, mai departe de cele trei titluri aflandu-se si cele 600 de puncte pe care le are de confirmat din postura de finalist la Madrid in 2019.

"E foarte bine ca sunt multe turnee, dar sa joci in fiecare saptamana nu e posibil," a mai spus Toni Nadal. Nepotul sau, Rafael este unul dintre cei mai galonati jucatori din istoria US Open-ului, avand patru titluri in palmares, adjudecate in anii 2010, 2013, 2017 si 2019