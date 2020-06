Rafael Nadal, 93 de victorii in 95 de meciuri la Roland Garros: cine l-a invins pe "Regele zgurii" la Paris 

In 15 participari la Roland Garros, bifate intre anii 2005-2019, Rafael Nadal si-a castigat reputatia de "Rege al Zgurii", inregistrand 93 de victorii in cele 95 de partide jucate pe zgura pariziana.

Cu un procentaj de 98% al succeselor, raportate la numarul total de meciuri jucate in Grand Slam-ul francez si 12 titluri de mare slem adjudecate in capitala Hexagonului, Rafael Nadal este recordmenul absolut in materie de trofee castigate la acelasi Slam: douasprezece, cu patru inaintea lui Roger Federer si Novak Djokovic, care au cate 8 titluri obtinute la Wimbledon, respectiv Melbourne.

Povestea anilor 2009, 2015 si 2016, cand Rafael Nadal n-a castigat turneul de la Roland Garros

Pana in 2009, pustiul Rafa Nadal, imbracat in maiou si pantaloni trei sferturi distrusese toata concurenta la Roland Garros. Castigase primul titlu in 2005, la nici 19 ani impliniti, secondandu-l pe Andre Agassi in lista jucatorilor care au cucerit trofeul la prima participare.

Dupa trei finale castigate in fata lui Roger Federer intre anii 2006-2008 si patru titluri din tot atatea prezente la Paris, Rafa a inceput increzator si editia din 2009, lasandu-i in turul 3 doar 5 game-uri fostului numar 1 ATP, Lleyton Hewitt.

Doar ca in optimi, intr-o duminica dupa-masa, Robin Soderling aparea nu tocmai de nicaieri, ci dupa un esec administrat unui alt guru al scolii spaniole de zgura, David Ferrer, si il invingea pe Rafa in patru seturi, intr-un meci in care asistenta Philippe Chatrier n-a vazut grandoarea ibericului, ci un serviciu si un forehand monstruos de autoritare din partea tenismenului suedez. Avea sa fie 6-2, 6-7, 6-4, 7-6 pentru scandinav, care ceda mai apoi in finala competitiei in fata lui Roger Federer, scor 1-6, 6-7, 4-6, aceasta fiind editia in care elvetianul si-a trecut in cont singurul titlu de campion la Roland Garros al carierei de pana in prezent.

In 2015, Nadal avea sa cedeze in fata unui Djokovic care a fost de neoprit de-a lungul intregului an, cu exceptia finalei de la Roland Garros. Dupa o semifinala dramatica adjudecata cu 9-7 in decisiv, in 2013 si o finala castigata in 4 seturi in 2014, Rafa avea sa fie invins in minimum de seturi de Novak Djokovic, singurul tenismen care a semnat performanta de a nu-i lasa nici macar un set lui Rafa la Roland Garros.

A fost 7-5, 6-3, 6-1 dupa un meci dominat cu luciditate de catre sarb, care avea sa piarda insa mai apoi cu Stan Wawrinka in finala turneului; 'Nole' termina sezonul 2015 cu trei titluri de mare slem in palmares, bifand unul dintre cele mai uimitoare stagiuni din intreaga istorie a tenisului.

La un an distanta, Djokovic razbuna finala pierduta in 2015, invingandu-l pe Andy Murray in ultimul act al editiei 2016, dar avea sa fie de asemenea ajutat de retragerea lui Rafa din turneu, decizie luata in urma unei rupturi suferite la incheietura mainii stangi.

Nadal pierduse doar 9 game-uri in primele doua meciuri disputate la acea editie, dar avea sa se retraga inaintea meciului din turul 3, programat cu Marcel Granollers.

Din 2017, Rafael Nadal si-a reinceput seria glorioasa la Roland Garros, trecand de Stan Wawrinka o data si invingandu-l pe Dominic Thiem de doua ori consecutiv in finalele RG.

In 2020, Roland Garros poate fi oportunitatea lui Rafa de a-l egala pe Roger Federer la numarul Grand Slam-urilor castigate all-time, 20 sau poate fi locul unde Nadal isi poate regandi deadline-ul retragerii din tenis.