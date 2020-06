A castigat 14 Grand Slam-uri cu el, dar nu l-a platit niciun euro! Cum a functionat intelegerea dintre Rafael Nadal si unchiul sau

Unchiul lui Rafael Nadal, Toni este probabil omul care a avut cel mai mare impact asupra carierei de succes incepute de nepotul sau in 2001.

Frapant cu privire la relatia dintre Rafa si unchiul sau este ca, desi i-a fost instructor si antrenor pentru o perioada mai lunga de doua decenii, campionul en-titre al turneelor de la Roland Garros si US Open nu si-a platit unchiul niciodata.

"Rafa nu mi-a platit nici macar un euro. Acest lucru mi-a permis sa am o independenta totala in raport cu el. Daca as fi acceptat sa am un salariu, as fi fost nevoit sa accept lucruri pe care nu voiam sa le accept. Nepermitandu-i sa ma plateasca, mi-am cumparat libertatea de ma exprima liber si independenta", a dezvaluit unchiul lui Rafael, Toni Nadal pentru tennisworldusa.org.

"I-am facut viata foarte dificila lui Rafa de multe ori. Uneori il tineam pe teren, la sedintele de antrenament, mult mai mult decat stateau alti jucatori. In alte momente, l-am fortat sa se antreneze cu mingi foarte proaste, pe diferite suprafete. Dar adevarul e ca a fost cel mai bun elev. Dorinta lui de a invata a fost uluitoare li a inteles ca e nevoie de mari sacrificii pentru a ajunge in top. Am avut mereu asteptari mari de la el, inca de cand era doar un copil. Dar asta l-a calit, a fost mereu un adevarat caracter," a completat Toni Nadal, antrenorul alaturi de care tenismenul nascut in Manacor a castigat 14 titluri de Grand Slam.

"Rafa are toate loviturile la nivel de top, dar cel mai mare avantaj al sau e ca poate pune mingea in pozitii imposibile pentru adversar, desi se afla intr-o situatie dificila. Insa, cel mai mare atu al sau e personalitatea, e un caracter extrem de frumos. A inteles ca un comportament urat pe terenul de tenis duce la probleme. Atat in joc, cat si in viata. Nu as fi tolerat sa arunce cu racheta, de exemplu", a mai spus Toni Nadal.

Rafael Nadal ocupa in prezent locul al doilea in clasamentul ATP si are 19 titluri de mare slem in palmares, cu unul singur mai putin decat cele obtinute de Roger Federer, cel mai titrat tenismen al istoriei.