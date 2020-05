Novak Djokovic A COMIS-O din nou, iar Rafael Nadal il ataca: "Daca mai vrea sa joace tenis, va trebui sa se vaccineze!"

Inclinatia liderului ATP, Novak Djokovic catre spiritualitate produce o distorsionare a realitatii. Intr-o discutie transmisa LIVE pe Instagram intre sarb si Chervin Jafarieh, cei doi au ajuns la concluzia ca emotiile noastre de moment si ceea ce vorbim schimba structura moleculara a apei pe care o bem.

"Exista o conexiune intre a fi cu adevarat prezent in moment cu a fi constient de momentul si de faptul ca bei apa. Am vazut oameni care prin aceasta transformare energetica, prin puterea rugaciunii, prin puterea recunostintei ajung sa transforme cea mai toxica mancare sau cea mai poluata apa intr-o apa vindecatoare. Pentru ca apa reactioneaza, iar oamenii de stiinta au dovedit asta, ca moleculele din apa reactioneaza la emotiile noastre, la ce spunem noi," a spus Novak Djokovic bazandu-se pe teoria elaborata de japonezul Masaru Emoto.



"Stiam ca crede in meditatie, in rugaciuni, in vindecari holiste. A urat faptul ca a trebuit sa se opereze la cot, a incercat sa amane acea interventie pentru mult timp, intrucat era convins ca isi poate vindeca singur corpul. Sunt foarte deranjata de faptul ca Novak Djokovic si celalalt tip spun ca poti sa transformi apa toxica in apa potabila," a fost replica fostei jucatoare americane, Mary Carillo.

Undaunted, ATP #1 Novak Djokovic continues to give his big platform over to some truly nutty pseudoscience blabber.

Not as potentially dangerous as being anti-vaccines, but NO, you cannot change the molecular structure of water with your emotions, ffs.pic.twitter.com/BHzjOLe4r9