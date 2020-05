(FOTO) Cum arata Rafael Nadal dupa doua luni de autoizolare, la primul antrenament pe terenul de tenis 

Cu mai putin de doua saptamani inaintea celei de-a 34-a aniversare, "Regele Zgurii", Rafael Nadal s-a intors pe terenul de tenis pentru prima data dupa perioada de autoizolare.

"Sunt aici, in sfarsit revenit pe teren. Sunt multumit ca ma pot antrena din nou si ma bucur foarte mult ca, aici la Academia Rafa Nadal, copiii se pot antrena din nou. Ei sunt fericiti, iar asta e mai important decat orice," a declarat Rafael Nadal intr-un videoclip incarcat pe Twitter.

Odata cu anuntul presedintelui Federatiei Franceze de Tenis, Bernard Giudicelli cu privire la succesul francezilor in a evita anularea Roland Garros 2020, Rafa Nadal isi va reincepe seria antrenamentelor menite sa-l duca pana in finala turneului din Hexagon, la capatul careia ar putea castiga cel de-al 13-lea titlu de mare slem in Paris.

In cazul in care spaniolul ar reusi aceasta performanta, l-ar egala pe Roger Federer la numarul Grand Slam-urilor adjudecate, 20, cu conditia ca elvetianul sa nu castige in prealabil US Open 2020, atat timp cat Slam-ul american se va desfasura, iar elvetianul va putea participa.

Happy to be back on my practices and happy for the kids at the @rnadalacademy who can also play. Here some footage from today ???????????????????? pic.twitter.com/aPtZzj30ks