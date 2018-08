ROGERS CUP | Simona Halep se tine de sotii inainte de confruntarea cu Pavlyuchenkova! Schimb de replici savuros cu Nishikori

Simona Halep - Anastasia Pavlyuchenkova se reia la 19:30 dupa ce a fost suspendat din cauza ploii.

Inainte de reluarea partidei suspendate noaptea trecuta din cauza ploii care a pus stapanire pe Montreal, Simona Halep se distreaza pe Twitter cu Kei Nishikori.

Japonezul in varsta de 28 de ani participa si el la Rogers Cup, la competitia destinata baietilor, care se desfasoara la Toronto. Eliminat de olandezul Robin Haase, Nishikori i-a cerut ajutorul Simonei intr-un mesaj pe Twitter.

El a distribuit o imagine in care sportiva romanca apare tinand in mana o racheta imensa.

"Hei, Simona Halep, pot sa-ti imprumut racheta?", a fost intrebarea japonezului.

"Hei, Kei Nishikori, doar daca imi dai viteza ta pe teren! Ne-am inteles?", a fost raspunsul Simonei.

Hey @keinishikori only if you give me your court speed! Deal? ????????????‍♀️ @WilsonTennis https://t.co/uduOuPu4Kr