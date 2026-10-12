Veste bună pentru Sorana Cîrstea în clasamentul WTA. Ce loc ocupă românca

Veste bună pentru Sorana Cîrstea în clasamentul WTA. Ce loc ocupă românca Tenis
SPORT.RO
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Sorana Cîrstea se menține pe poziția a 16-a în ierarhia mondială și în această săptămână.

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Sorana CirsteaTenisWTA
Din articol

Potrivit clasamentului dat publicității luni, sportiva de 36 de ani a acumulat 2.424 de puncte și rămâne cea mai bine clasată jucătoare din România. Celelalte două reprezentante ale țării noastre aflate în prima sută mondială la simplu au înregistrat evoluții diferite în această săptămână. Elena-Gabriela Ruse a reușit un salt de cinci poziții, ajungând pe 57, cu 1.033 de puncte, în timp ce Jaqueline Cristian a coborât o treaptă, ocupând acum locul 61.

De asemenea, Ruse rămâne singura prezență românească din Top 100 la dublu, unde a avansat pe poziția 86.

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Sorana cirstea
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Schimbări istorice în elita feminină

La vârful clasamentului, Elena Rîbakina păstrează statutul de lider mondial cu 9.696 de puncte, fiind urmată la o distanță considerabilă de belarusa Arina Sabalenka. Principala noutate din Top 3 o reprezintă tânăra Mirra Andreeva. La doar 19 ani, rusoaica a urcat pe locul al treilea, înregistrând cea mai bună clasare din carieră după finala disputată la turneul de la Beijing.

Andreeva le-a depășit pe americancele Jessica Pegula și Coco Gauff. O altă urcare spectaculoasă a fost bifată de campioana competiției de la Beijing, chinezoaica Qinwen Zheng, care a urcat 31 de trepte și a revenit pe poziția a 23-a. Dincolo de fruntea clasamentului, americanca Iva Jovic, în vârstă de 18 ani, a atins și ea un nivel istoric personal, urcând pe locul 11 mondial.

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