Veste bună pentru Sorana Cîrstea în clasamentul WTA. Ce loc ocupă românca

Potrivit clasamentului dat publicității luni, sportiva de 36 de ani a acumulat 2.424 de puncte și rămâne cea mai bine clasată jucătoare din România. Celelalte două reprezentante ale țării noastre aflate în prima sută mondială la simplu au înregistrat evoluții diferite în această săptămână. Elena-Gabriela Ruse a reușit un salt de cinci poziții, ajungând pe 57, cu 1.033 de puncte, în timp ce Jaqueline Cristian a coborât o treaptă, ocupând acum locul 61.

De asemenea, Ruse rămâne singura prezență românească din Top 100 la dublu, unde a avansat pe poziția 86.