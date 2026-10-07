Sorana Cîrstea (36 de ani, 16 WTA) și Ana Ivanovic (38 de ani) s-au reîntâlnit în perioada în care jucătoarea din România își face recuperarea, înaintea ultimelor participări la turnee planificate în sezonul 2026.

Rămasă cu șanse infime de calificare la Turneul Campioanelor, Cîrstea nu trăiește cu regrete, ci se distrează în timpul petrecut departe de circuitul competitiv.

Sorana Cîrstea, revedere cu prietena Ana Ivanovic

Recent, s-a revăzut cu prietena Ana Ivanovic, iar fanii tenisului din România speră ca fosta jucătoare de tenis din țara vecină să fi fost persuasivă în a o convinge pe Cîrstea să mai continue un an, în WTA.

În vară, fostul număr unu mondial a promis, la microfonul PRO TV, că va încerca să o convingă pe Sorana Cîrstea să își amâne retragerea din tenis.