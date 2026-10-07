GALERIE FOTO Ana Ivanovic s-a ținut de cuvânt: sârboaica a făcut cu Sorana Cîrstea ce a promis la microfonul PRO TV

Ana Ivanovic s-a ținut de cuvânt: sârboaica a făcut cu Sorana Cîrstea ce a promis la microfonul PRO TV Tenis
Alexandru Hațieganu
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Sorana Cîrstea, în companie selectă, în timpul în care se recuperează după accidentarea suferită la New York.

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Sorana Cirsteaana ivanovicTenis WTAgalerie foto
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Sorana Cîrstea (36 de ani, 16 WTA) și Ana Ivanovic (38 de ani) s-au reîntâlnit în perioada în care jucătoarea din România își face recuperarea, înaintea ultimelor participări la turnee planificate în sezonul 2026.

Rămasă cu șanse infime de calificare la Turneul Campioanelor, Cîrstea nu trăiește cu regrete, ci se distrează în timpul petrecut departe de circuitul competitiv.

Sorana Cîrstea, revedere cu prietena Ana Ivanovic

Recent, s-a revăzut cu prietena Ana Ivanovic, iar fanii tenisului din România speră ca fosta jucătoare de tenis din țara vecină să fi fost persuasivă în a o convinge pe Cîrstea să mai continue un an, în WTA.

În vară, fostul număr unu mondial a promis, la microfonul PRO TV, că va încerca să o convingă pe Sorana Cîrstea să își amâne retragerea din tenis.

Sorana Cîrstea

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În vară, Ana Ivanovic a promis, la microfonul PRO TV, că va încerca să o convingă pe Sorana Cîrstea să își amâne retragerea

Pe contul de Instagram al fostei jucătoare de tenis din Serbia a apărut o imagine cu ea petrecând timp de calitate alături de Sorana Cîrstea.

Îmbrăcate elegant și zâmbitoare, Sorana Cîrstea și Ana Ivanovic au oferit impresia că s-au simțit grozav împreună. Între subiectele discutate s-a numărat și posibila retragere a Soranei Cîrstea din tenis, având în vedere proximitatea momenului în care sportiva din țara noastră va trebui să ia o decizie finală.

Nu a fost prima oară când Ana Ivanovic și Sorana Cîrstea s-au întâlnit în acest an. Campioana Roland Garros 2008 a dezvăluit că s-a întâlnit cu românca la o cină, în Paris. „M-am întâlnit cu ea la Paris, am luat cina împreună. E mereu drăguț să vezi că unei prietene bune îi merge bine,” a comentat Ana Ivanovic despre Sorana Cîrstea, jucătoare care a trăit cel mai bun sezon al carierei, la 36 de ani.

Sorana Cîrstea a intrat, în premieră, în top 20 WTA, în sezonul 2026, în care a acumulat 39 de victorii, dintr-un total de 53 de partide bifate până în prezent.

Ana Ivanovic

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