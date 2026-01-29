Într-un meci de 76 de minute, Aryna Sabalenka (27 de ani, 1 WTA) a învins-o pe Elina Svitolina (31 de ani, 12 WTA), în semifinalele turneului de mare șlem de la Melbourne, scor 6-2, 6-3.

Numărul unu mondial a reușit 29 de lovituri direct câștigătoare, echilibrate doar parțial de cele 15 erori neforțate, într-o prestație convingătoare, în care a obținut patru break-uri și a cedat un singur game, pe propria servă.

Aryna Sabalenka visează cu ochii deschiși la al cincilea trofeu de mare șlem

Elina Svitolina, la unul dintre cele mai bune turnee jucate de la revenirea în circuit, după nașterea fiicei Skai, se consolează cu performanța de a urma să revină în top 10 WTA, începând de luni, 2 februarie.

În urma acestui succes, Aryna Sabalenka ajunge la patru turnee de mare șlem, din ultimele cinci, în care a jucat cel puțin finala.

Patru finale consecutive în Australia au mai reușit doar alte două jucătoare, înainte de Sabalenka

Aryna Sabalenka a câștigat la Melbourne, în 2023 și în 2024, iar în 2025 a cedat dramatic în fața americancei Madison Keys, într-un meci care se putea încheia la fel de ușor cu rezultat opus.

Martina Hingis și Evonne Goolagong sunt singurele jucătoare care semnaseră, înainte de Aryna Sabalenka, performanța de a fi jucat patru finale consecutive, la Melbourne, în Era Open.

