Lecții de taekwondo în FCSB - Fenerbahce: Olaru, aproape făcut KO! Decizia arbitrului
FCSB - Fenerbahce, LIVE TEXT - AICI.

FCSB Fenerbahce Darius Olaru Europa League
Cele două echipe își dau întâlnire în ultima etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League. La ora disputării partidei, termometrele din Capitală indicau 4 grade Celsius.

Foto: Captură TV

În minutul 28 al meciului, Ismail Yuksek a ridicat mult piciorul și l-a pocnit în stern pe Darius Olaru, care s-a prăbușit pe gazon.

”Centralul” Nenad Minakovic a fluierat imediat faultul și l-a pedepsit pe Yuksek, care deschisese scorul în urmă cu nouă minute, cu cartonașul galben.

Olaru s-a ridicat, ulterior, de pe jos, iar meciul a continuat normal.

Echipele de start în FCSB - Fenerbahce

  • FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Alhassan, Lixandru – Miculescu, Olaru, Politic - Thiam

Rezerve: Zima, Udrea - Creţu, Dawa, Dâncuş, Kiki, Toma, Cisotti, Oct. Popescu

Antrenor: Elias Charalambous

  • Fenerbahce: Ederson – Semedo, Soyuncu, Oosterwolde, Muldur – Talisca, Fred, Yuksek – Nene, En-Nesyri, Akturkoglu

Rezerve: Cetin, Biterge, Efe Demir, Asensio, Ekici, Uregen, Aydin

Antrenor: Domenico Tedesco

