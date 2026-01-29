Cele două echipe își dau întâlnire în ultima etapă din faza principală a competiției UEFA Europa League. La ora disputării partidei, termometrele din Capitală indicau 4 grade Celsius.
Lecții de taekwondo în FCSB - Fenerbahce: Olaru, aproape făcut KO! Decizia arbitrului
Foto: Captură TV
În minutul 28 al meciului, Ismail Yuksek a ridicat mult piciorul și l-a pocnit în stern pe Darius Olaru, care s-a prăbușit pe gazon.
”Centralul” Nenad Minakovic a fluierat imediat faultul și l-a pedepsit pe Yuksek, care deschisese scorul în urmă cu nouă minute, cu cartonașul galben.
Olaru s-a ridicat, ulterior, de pe jos, iar meciul a continuat normal.
Echipele de start în FCSB - Fenerbahce
- FCSB: Târnovanu – Pantea, Ngezana, Graovac, Radunovic – Alhassan, Lixandru – Miculescu, Olaru, Politic - Thiam
Rezerve: Zima, Udrea - Creţu, Dawa, Dâncuş, Kiki, Toma, Cisotti, Oct. Popescu
Antrenor: Elias Charalambous
- Fenerbahce: Ederson – Semedo, Soyuncu, Oosterwolde, Muldur – Talisca, Fred, Yuksek – Nene, En-Nesyri, Akturkoglu
Rezerve: Cetin, Biterge, Efe Demir, Asensio, Ekici, Uregen, Aydin
Antrenor: Domenico Tedesco