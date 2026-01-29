Gazdele au început partida în forță, iar Marko Arnautovic a reușit să înscrie două goluri. Cu toate acestea, ambele reușite au fost anulate după intervenția sistemului VAR!



Ionuț Radu, salvat de VAR în startul meciului Steaua Roșie - Celta Vigo



Marko Arnautovic a lovit prima dată în minutul 8 al meciului cu Celta Vigo. După aproximativ două minute, golul a fost anulat pe motiv de fault în atac.



Același Marko Arnautovic l-a învins pe Ionuț Radu zece minute mai târziu, în minutul 18, cu o execuție superbă. Și această fază a fost analizată atent de VAR. În cele din urmă, golul a fost anulat pentru un ofsaid milimetric. Ionuț Radu a scăpat și de această dată.



Celta Vigo e deja calificată în faza eliminatorie din UEFA Europa League. Cu toate acestea, o victorie în Serbia le-ar da șanse spaniolilor să ajungă direct în optimi. Steaua Roșie Belgrad se află într-o situație similară.



Clasamentul Europa League



În această seară se dispută ultimele meciuri din faza principală din UEFA Europa League. Mai jos puteți vedea clasamentul în timp real.

