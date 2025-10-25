Belarusa are o relație profesională excelentă cu Novak Djokovic, iar antrenamentele comune cu sârbul, recordmenul de Grand Slam-uri, au schimbat-o fundamental. Sabalenka susține că ritmul impus de "Nole" este atât de brutal, încât meciurile oficiale din circuitul feminin i se par mult mai ușor de gestionat fizic.



Sportiva de 27 de ani a explicat cum au ajuns să lucreze împreună și ce beneficii uriașe trage din aceste ședințe de pregătire.



"Mă antrenez cu Novak și nu mai obosesc"



Sabalenka nu s-a sfiit să laude deschiderea sârbului în vârstă de 38 de ani, pe care îl consideră un mentor, pe lângă un partener de antrenament ideal.



"E un tip grozav și e foarte deschis. Poți să-l întrebi orice și îți va da un sfat", a transmis Sabalenka, potrivit France24.



Marele câștig vine însă de pe terenul de antrenament. Intensitatea la care lucrează Djokovic o forțează pe Sabalenka să își depășească limitele, ceea ce se traduce printr-o rezistență fizică superioară în fața adversarelor din WTA.



"Iubesc să mă antrenez cu el, pentru că pentru mine este un antrenament de o intensitate atât de mare. Mă ajută fizic și chiar mental să devin mai bună. Apoi, când joc împotriva fetelor, nu mai obosesc fizic, pentru că mă antrenez cu Novak", a punctat numărul 1 WTA.



Sfatul care a adus un nou Grand Slam



Relația dintre cei doi nu se rezumă doar la efortul fizic. După un start de 2025 frustrant, în care a pierdut finalele de la Australian Open și Roland Garros, Sabalenka a apelat la experiența lui Djokovic înaintea turneului de la Wimbledon, cerându-i sfaturi despre cum să abordeze mental meciurile cu trofeul pe masă.



"Am vorbit probabil o oră, dar cu Novak poți oricând să petreci mai mult timp vorbind și cerând sfaturi", a recunoscut aceasta.



Deși succesul nu a venit imediat, la Londra, sfaturile sârbului și pregătirea spartană și-au arătat roadele la US Open. Sabalenka a reușit să câștige la Flushing Meadows pentru al doilea an consecutiv, salvând sezonul și ajungând la un total de patru titluri de Mare Șlem în carieră.

