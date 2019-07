"Va fi complet diferit in finala!" Mats Wilander a vorbit despre duelul Halep - Williams! Avertisment pentru Simona: "Nu va mai putea face asta!"

Simona Halep si Serena Williams se vor lupta trofeu in acest an la Wimbledon.

Simona Halep a invins-o pe Elina Svitolina, iar Serena Williams a invins-o pe Barbora Strycova. Astfel, cele doua si-au asigurat prezenta in finala de la Wimbledon 2019!

Mats Wilander, fostul jucator suedez, a prefatat finala feminina din acest an. Acesta a atras atentia asupra faptului ca Simona Halep nu va mai putea dicta punctele asa cum a facut-o pana acum si ca totul depinde de felul in care va reusi sa serveasca Serena Williams.

"Va fi un meci foarte tare cu Simona Halep, Serena Williams si-a ridicat foarte mult nivelul in ultima perioada. Ambele joaca din ce in ce mai bine.

Va fi insa complet diferit in finala. De ce? Halep nu va mai dicta punctele sambata. Daca Serena serveste bine, va fi foarte greu. Cred ca Serena va ataca foarte mult serviciul secund al Simonei", a spus Mats Wilander la Eurosport dupa ce s-a stabilit finala de la Wimbledon.

Mats Wilander: "De necrezut! Fantastic ce a facut!"

Mats Wilander a fost impresionat de tenisul aratat de Simona Halep in semifinala cu Svitolina.

"De necrezut! Fantastic ce a facut! Un meci foarte solid. Se simte foarte bne pe iarba, e intr-un moment extraordinar. E o zi mare pentru tenisul din Romania! Simona a ajuns in finala a 3 turnee de Grand Slam acum! Primele doua game-uri ale meciuri i-au luat mult din energie Svitolinei. Primele doua game-uri ale meciului au fost cea mai buna parte a meciului. Apoi, Simona a fost putin mai buna decat Elina la toate detaliile care fac diferenta in tenis. Simona a invatat cum sa revina in punct, cum sa-si impinga adversara si sa-si foloseasca backhandul pentru a face puncte. La 5-1, in primul set, au fost cateva puncte de set ratate, ma intrebam de ce e asa stresata, ce face? Dar ea e genul de jucatoare care are nevoie ca cei din loja ei sa o tina concentrata, asta isi doreste", a spus Wilander la Eurosport.

Serena Williams: "Simona e un adversar dificil"

"E bine, mai ales dupa anul acesta, a fost foarte greu. Ma simt bine sa fiu iar in finala. E mult mai bine pentru mine, aveam nevoie de jocuri in picioare, ma simt din ce in ce mai bine si pot sa fac eu ce stiu mai bine.

Iubesc ceea ce fac, ma trazesc in fiecare dimineatea si fac sport, joc tenis in fata multimilor, imi place meseria mea, sunt si buna la ce fac, iar din acest motiv am motive sa merg mai departe.

Simona Halep e un adversar dificil, a jucat incredibil azi, am mai jucat pe iarba pana acum, mereu am avut meciuri grele. Abia astept meciul de sambata", a spus Serena Williams.