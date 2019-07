Serena Williams, culoar incredibil pana la finala Wimbledon cu Simona Halep! E al doilea an la rand cand se intampla asta

Serena Wiliams s-a calificat in finala Wimbledon dupa 6-1; 6-2 cu Barbora Strycova si se va duela sambata cu Simona Halep.

Serena Williams s-a calificat in a 11-a finala la Wimbledon dupa un meci aproape perfect cu Barbora Strycova din Cehia, scor 6-1; 6-2. Si Simona Halep a facut un meci mare cu Elina Svitolina, scor 6-1; 6-3, iar finala se anunta mai incinsa ca niciodata. "Acum e momentul ca Simona Halep s-o invinga pe Serena Williams", spun multi dupa ce au vazut forma extraordinara a romancei de anul acesta la Wimbledon.



Serena Williams, o singura adversara din top 30!

Revenita dupa ce a devenit mamica, Serena Williams cauta o noua victorie la un turneu Grand Slam. Serena are 7 trofee in palmares la Wimbledon, iar acum joaca finala contra Simonei Halep. Americanca a avut un culoar facil: a intalnit o singura jucatoare din top 30 WTA pana in marea finala, pe Julia Goerges (18 WTA), pe care a invins-o cu 6-3; 6-4.

In rest, Serena Williams s-a duelat cu Giulia Gatto-Monticone (161 WTA), Kaja Juvan (133 WTA), Carla Suarez Navarro (30 WTA), Alison Riske (55 WTA) si Barbora Strycova (54 WTA). E al doilea an la rand ca Serena Williams a avut o singura adversara din top 30 WTA in drumul spre finala de la Wimbledon.

Nici Simona Halep nu a avut un culoar foarte dificil, insa a intalnit nume sonore pana in finala. Simona Halep s-a duelat cu Aliaksandra Sasnovich (36 WTA), Mihaela Buzarnescu (53 WTA), Victoria Azarenka (32 WTA), Cori Gauff (273 WTA), Shuai Zhang (50 WTA) si Elina Svitolina (8 WTA).

Serena Williams: Simona Halep joaca incredibil!

E 9-2 la intalnirile directe intre Serena Williams si Simona Halep pana acum. Ultimul meci pe iarba a avut loc in 2011, cand americanca s-a impus cu 3-6; 6-2; 6-1. Ultima intalnire a avut loc anul acesta la Australian Open in runda a patra, cand Serena s-a impus cu 6-1; 4-6; 6-4.