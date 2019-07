SIMONA HALEP - SERENA WILLIAMS, FINALA WIMBLEDON 2019 | Serena Williams, SCOR ZDROBITOR la intalniri directe cu Halep! Simona n-a mai castigat din 2015!

Simona Halep o va intalni pentru a 12-a oara in cariera pe Serena Williams in finala de la Wimbledon!

Simona Halep si Serena Williams si-au asigurat prezenta in finala de la Wimbledon dupa meciuri solide facute in semifinale cu Elina Svitolina, respectiv Barbora Strycova.

Cele doua jucatoare sunt cunostinte vechi. Halep si Williams s-au intalnit de 11 ori, iar scorul este 9-2 in favoarea americancei.

Ultima intalnire castigata de Halep a fost una in care a beneficiat de un abandon al Serenei Williams in semifinale la Indian Wells in 2015, turneu castigat in acel an de Simona Halep.

Simona Halep a mai invins-o pe Serena Williams in 2014 la Turneul Campioanelor, in grupe, cu scorul de 6-0 6-2.

Ultima victorie a americancei in fara romancei a fost inregistrata chiar in acest an, la Australian Open, in turul 4, scor 6-1 4-6 6-4.

Simona Halep: "E unul dintre cele mai bune momente din viata mea"

Simona Halep s-a declarat foarte emotionata si bucuroasa si a spus ca nu conteaza cine ii va fi adversara in finala de la Wimbledon, ea se va bucura de tenis.

"E un sentiment grozav, sunt foarte bine, sunt emotionata, e unul dintre cele mai bune momente din viata mea. Vreau sa ma bucur de tenis. Sunt fericita ca am putut ajunge in finala. Nu a fost atat de usor pe cat o arata scorul, pentru ca fiecare game a fost lung, am luptat din greu, este o jucatoare buna si e mereu dificil sa joc impotriva ei, dar cred ca am facut un meci bun din punct de vedere tactic si am stat bine si fizic si mental.

Am mai multa experienta, sunt pozitiva pe teren, nu mai renunt, am invatat multe in acest cinci ani si incerc sa fiu cea mai buna versiune a mea de fiecare data cand intru pe teren, sa intru pe teren si sa castig fiecare meciul cu Svitolina.

Nu conteaza cine va fi de partea cealalta a fileului, e ultimul meci al turneului, este o finala. Joc pe terenul central la Wimbledon si nu pot cere mai mult!", a spus Simona Halep dupa meci.

Ilie Nastase pariaza pe Simona in finala cu Serena Williams

"Acum cred ca e invers fata de alti ani, cand Serena era favorita. Serena nu mai e ce a fost acum cativa ani, se misca mai bine. E alta persoana, Simona ar trebui sa o alerge putin. Si acum a dat cateva scurte si le-a si castigat. Daca da cate o scurta o ajuta", a spus Ilie Nastase la Digi.

CTP crede ca Halep poate castiga Wimbledon

"Acesta este Alt Tenis. Cel pe care il asteptam din tot sufletul de la Simona. Cu siguranta Darren Cahill a avut un rol cel putin important in ceea ce s-a intamplat. L-am vazut in tribuna la Wimbledon. Aceasta Alta Simona, una creativa, mereu agresiva, jucand foarte bine in fata fileului ceea ce nu s-a mai intampla. Poate sa fie chiar mai mult decat o semifinala castigata la Wimbledon, poate sa fie inceputul unei noi epoci in cariera Simonei Halep", a spus Cristian Tudor Popescu pentru Pro TV.