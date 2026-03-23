Unirea Slobozia s-a impus cu 2-1 în fața lui Oțelului Galați, într-un meci din runda a doua de play-out din Superliga, care s-a desfășurat pe terenul ialomițenilor.

Echipa antrenată de Claudiu Niculescu a marcat prin Espinosa din penalty (4') și prin Dulcea (54'), în timp ce gălățenii au înscris prin Bană (21').

Stjepan Tomas, după debutul dezamăgitor pe banca Oțelului: „Nu sunt speriat”

Noul antrenor al Oțelului a recunoscut după debutul cu înfrângere pe banca gălățenilor că nu va avea o misiune ușoară în play-out.

Cu toate acestea, Stjepan Tomas a identificat capitolele la care trebuie să se îmbunătățească echipa sa.

„Sunt mulțumit de prima repriză, trebuia să marcăm încă un gol. În a doua repriză nu am fost foarte mulțumit, Slobozia a fost mult mai agresivă. Au câștigat dueluri, a fost important că au câștigat mai multe dueluri și trebuie să ne revenim. Trebuie să luăm partea bună, adică jocul din prima parte.

Sunt aici de o singură săptămână și am nevoie de timp ca să schimb ceva. Vine pauza competițională și avem timp. Trebuie să fim mult mai încrezători în fața porții.

Nu sunt speriat, pentru că avem o echipă bună, dar trebuie să schimbăm ceva. Cred că o să fie OK totul. Am urmărit echipa și știu că avem calitate. Când te lupți cu echipe care se bat la retrogradare e foarte complicat.

Au fost niște oameni care m-au convins și am vrut să am această experiență în România unde este un campionat bun. E important pentru mine să am o experiență într-un campionat ca acesta”, a declarat Stjepan Tomas.

În urma acestui rezultat, Oțelul a coborât pe locul 11 și se află la patru puncte de zona roșie.

De cealaltă parte, Unirea Slobozia a acumulat 16 puncte, dar se situează pe un loc ce duce la barajul de salvare/retrogradare.