Tavi Popescu traversează o perioadă dificilă la formația roș-albastră. După ce a pierdut statutul de titular, nemaifiind eligibil pentru regula U21 în actuala stagiune, mijlocașul a ratat și două posibile împrumuturi în perioada de iarnă, la fost echipă a lui Marius Șumudică (Al-Okhdood) și la formația poloneză Cracovia. În prezent, fotbalistul este reprezentat de Giovanni Becali.

Planul pentru relansarea carierei lui Tavi Popescu

Mihăiță Pleșan și-a exprimat public dorința de a colabora cu fotbalistul celor de la FCSB. Fostul internațional a explicat că jucătorul are nevoie de o schimbare de mediu și de sprijin psihologic pentru a reveni la forma din trecut. Totodată, Pleșan a precizat că Mirel Rădoi este antrenorul potrivit pentru a-l revitaliza.

„Mi-ar plăcea să lucrez cu Tavi Popescu. Eu cred foarte mult în el. Are o problemă mentală! Dacă nici Mirel Rădoi nu poate să-l facă (n.r. - să joace), nu-l mai face nimeni! Mirel e un tip foarte perfecționist și poate să îl facă să fie din nou ce a fost.

Cred că lui i-ar trebui schimbat mediul vreo șase luni. El are niște calități cum nu sunt în România. Cred că, stând de vorbă cu el, să se deschidă, poate un psiholog, un mental coach… Poate are probleme acasă, cu iubita. Ajutându-l, cred că îl poți face să fie numărul unu și la naționala României. Poți să iei și zece milioane pe el! Pentru că este român, dacă era croat sau brazilian te duceai și mai mult…”, a spus Mihăiță Pleșan, potrivit ProSport.