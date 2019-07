Serena Williams a pus tinta pe Simona Halep: "A jucat incredibil azi!" Prima reactie dupa calificarea in finala la Wimbledon

Serena Williams va juca a 11-a finala la Wimbledon in cariera, sambata, contra Simonei Halep.

Serena Williams - Simona Halep e finala de la Wimbledon in acest an. Serena Williams vrea revansa dupa finala pierduta anul trecut. E a 11-a finala din cariera a americancei, care s-a impus de 7 ori la Wimbledon, ultima data in 2016.



Serena Williams, impresionata de Simona Halep!

Serena Williams a invins-o pe cehoaica Barbora Strycova cu 6-1; 6-2, la fel de usor cum s-a impus si Simona Halep in semifinala cu Elina Svitolina, 6-1; 6-3. Americanca se asteapta la o finala dificila in fata romancei, pe care o o conduce cu 9-2 la intalnirile directe.

Serena Williams a ajuns in lacrimi la interviul de dupa partida, fiind coplesita de emotii.

"E bine, mai ales dupa anul acesta, a fost foarte greu. Ma simt bine sa fiu iar in finala. E mult mai bine pentru mine, aveam nevoie de jocuri in picioare, ma simt din ce in ce mai bine si pot sa fac eu ce stiu mai bine.

Iubesc ceea ce fac, ma trazesc in fiecare dimineatea si fac sport, joc tenis in fata multimilor, imi place meseria mea, sunt si buna la ce fac, iar din acest motiv am motive sa merg mai departe.



Simona Halep e un adversar dificil, a jucat incredibil azi, am mai jucat pe iarba pana acum, mereu am avut meciuri grele. Abia astept meciul de sambata", a spus Serena Williams.

Finala Wimbledon dintre Simona Halep si Serena Williams e sambata, de la ora 16:00.