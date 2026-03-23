Liber de contract de un an, după despărțirea de Petrolul, Adrian Mutu spune că a stabilit deja cu Cristi Chivu o vizită la Milano. "Briliantul" vrea să asiste pentru câteva zile la antrenamentele lui Inter pentru a se perfecționa.

Mutu susține că are în continuare o relație apropiată cu Cristi Chivu, chiar dacă fostul fundaș are un program foarte încărcat la Inter.

"Mie îmi răspunde Cristi. Am vorbit cu el în ianuarie și a rămas ca după ce iese din focurile astea și se mai liniștește să mă duc și eu o săptămână la el, câteva zile la antrenamente. Vreau să văd cum vede el și cum profesează. Mai furăm din skill-uri, mai învățăm, mai studiem,

Mie îmi răspunde. Înțeleg că e ocupat fiind un antrenor la nivelul ăsta. Probabil nu doarme foarte mult, dar e un băiat deschis. Avem o relație foarte bună și am fost tot timpul într-o relație bună, chiar dacă nu ne-am sunat în fiecare zi", a spus Adrian Mutu, la Digisport.

Inter Milano a fost prima echipă din străinătate la care a jucat Mutu. "Nerazzurrii" l-au cumpărat în 2000 de la Dinamo, iar după șase luni îl vindeau la Verona.

Recent, într-un interviu acordat în Italia, Adrian Mutu vorbea despre parcursul atipic al lui Cristi Chivu în antrenorat - de la juniorii lui Inter, direct la prima echipă a "nerazzurrilor".

"Parcursul lui Chivu îl vezi o dată la 100 de antrenori. A avut noroc, dar este și antrenor bun. Nu prea vezi ca un antrenor să ajungă de la tineret direct la prima echipă. De obicei trebuie să îți croiești drumul până la acel nivel.

Și mie mi-ar plăcea să ajung să antrenez la cel mai înalt nivel ca el, dar nu aș avea o problemă să parcurg toate etapele până acolo", a spus Adrian Mutu, pentru Firenze Viola.