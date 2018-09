US OPEN | Serena Williams s-a calificat in sferturi! A invins-o pe jucatoarea care a produs surpriza anului si a eliminat-o pe Halep

Serena Williams s-a calificat in sferturile de finala la US Open 2018.

Serena Williams a invins-o in trei seturi pe cea care a produs cea mai mare surpriza de pe tabloul de simplu feminin eliminand-o pe Simona Halep, liderul mondial, chiar in turul inaugural la Flushing Meadows, Kaia Kanepi, locul 44 WTA.

Americanca s-a impus in optimi, scor 6-0, 4-6, 6-3, la capatul unui meci care a durat o ora si 39 de minute de joc. Serena a servit nu mai putin de 18 asi si a comis 4 duble greseli, in timp ce adversara sa a reusit doar 4 asi comitand 3 duble greseli. Jucatoarea in varsta de 36 de ani a avut 47 de lovituri castigatoare, in timp ce adversara sa a reusit numai 22.

Serena Williams a fost jucatoarea mai puternica si a dictat cursul jocului in majoritatea game-urilor, insa chiar si asa, Kanepi a reusit sa-i “fure” americancei un set, primul pe care Serena il pierde la aceasta editie a US Open.

In sferturile de finala, sora mai mica din familia Williams o va intalni pe Karolina Pliskova, locul 8 WTA. Cehoaica a trecut in optimile de finala de australianca Ashleigh Barty, scor 6-4, 6-4, dupa o ora si 26 de minute de joc.