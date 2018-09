"A facut totul perfect!" Declaratie incurajatoare pentru Serena Williams: "E cel mai bun meci pe care l-a facut vreodata"

Duelul surorilor a fost castigat de Serena.

Serena Williams, in varsta de 36 de ani, si-a invins fara emotii sora mai mare, scor 6-1, 6-2, dupa doar 73 de minute de joc. Americanca i-a administrat lui Venus Williams una dintre cele mai dureroase infrnageri ale carierei, iar dupa meci, sportiva in varsta de 38 de ani a vorbit despre cele traite pe terenul de tenis joi noapte si sustine ca nu este dezamagita de elimianrea suferita.

"Cred ca este cel mai bun meci pe care l-a facut vreodata in fata mea. Nu cred ca am gresit prea mult, dar ea a facut totul perfect. E evident ca se afla la un nivel extraordinar. A jucat atat de bine. Uneori, nici nu ajungeam sa ating mingile. Cand adversarul tau joaca asa, nu prea ai motive sa fii suparat. Singurul lucru pe care as fi putut sa-l fac mai bine era sa pun mai des primul serviciu in teren. Chiar si prima minge o returna, atunci cand serveam bine. Cand eu loveam mingea bine, ea o lovea si mai bine. N-am putut sa fac mai multe", a afirmat Venus Williams la finalul partidei.

De cealalta parte, Serena s-a declarat mandra de jocul pe care l-a aratat, dar si bucuroasa pentru partida disputata contra surorii sale mai mari. "Simt acum cat de mult ne-am dorit sa ajungem aici. Adica, ne-am dorit-o inca de cand eram tinere. Acum, cu siguranta vom continua sa jucam, dar nu mai avem 18 sau 19 ani. E un pic diferit. Am jucat mult mai bine azi decat am facut-o vreodata de cand am revenit in tenis", a afirmat Serena Williams.