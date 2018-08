Replicata data de Serena Williams dupa ce i-a fost criticat echipamentul de la Roland Garros de catre Presedintele Federatiei Franceze

Serena Williams nu a vrut sa faca un caz din aceasta situatie.

Serena Williams i-a dat replica Presedintelui Federatiei Franceze de tenis dupa comentariile acestuia referitoare la echipamentul pe care americanca l-a purtat la Roland Garros anul acesta.

Serena nu a parut deloc deranjata de comentariile Presedintelui Federatiei Franceze de tenis, ba mai mult, a spus ca a vorbit cu acesta vineri, iar la conferinta de presa de sambata a comentat si ea pe marginea subiectului. “Cand vine vorba despre moda, nu vrei sa fii in permanenta ofensator. Cred ca turneele de Grand Slam au acest drept, sa faca orice vor. Cred ca daca ar sti ca este vorba de motive de sanatate, ar fi de acord cu echipamentul. Deci cred ca este in regula”, a spus Serena la conferinta de presa.

Cu cateva zile in urma, Bernard Giudicelli, a vorbit despre alegerea americancei de a purta un costum inedit, personalizat, complet negru, cu o centura de culoare roz. “Este putin cam tarziu, pentru ca echipamentele au fost deja realizate, dar vom ruga de acum inainte producatorii de echipamente sportive sa ne instiinteze despre ce vor urma jucatorii sa poarte pe teren. Cred ca uneori mergem prea departe. Echipamentul Serenei Williams din acest an, de exemplu, nu va mai fi acceptat la competitia noastra. Trebuie sa respecti jocul si locul in care te afli”, a declarat Bernard Giudicelli pentru Tennis Magazine.