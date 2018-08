Serena Williams, victorie fara emotii in primul meci la US Open! Si-a zdrobit adversara cu un scor categoric

Serena Williams este in turul secund la US Open 2018.

Fostul lider mondial din WTA a invins-o in minimul de seturi pe poloneza Magda Linette, locul 68 WTA, scor 6-4, 6-0, la capatul unui meci de o ora si 11 minute de joc.

La aproape un an dupa ce a dat nastere primului sau copil, o fetita pe nume Olympia, Serena a revenit la Flushing Meadows cu dorinta arzatoare de a-si adauga in palmares cel de-al 24-lea sau titlu de Grand Slam din cariera, pentru a egala recordul detinut de fosta campioana australiana, Margaret Court.

Serena Wiliams, aflata acum pe locul 26 in clasamentul WTA, o va avea ca adversara in runda urmatoare pe Carina Witthoeft, 101 WTA, care a trecut in primul tur cu 6-3, 7-6 (8/6) de Caroline Dolehide din Statele Unite.