US OPEN 2018 | Serena Williams a castigat categoric duelul cu sora sa, Venus! Victorie in doar 73 de minute

Serena Williams a obtinut calificarea in optimile de finala de la US Open 2018!

Americanca in varsta de 36 de ani si-a invins fara emotii sora mai mare, scor 6-1, 6-2, dupa doar 73 de minute de joc. Serena a realizat un recital de lovituri castigatoare, 34 la numar, cu 20 mai mult decat Venus Williams.

De asemenea, serviciul Serenei Williams a fost aproape perfect, avand 88% la punctele castigate pe primul serviciu, fata de 48% al surorii sale. Serena a servit 9 asi, in timp ce Venus a avut doar unul.

In continuare, fostul lider mondial o va intalni pe Kaia Kanepi, care a produs cea mai mare surpriza de la aceasta editie a US Open eliminand-o pe Simona Halep in turul inaugural. Sportiva din Estonia a trecut pana acum la Flushing Meadows de Halep, Teichmann si Peterson.