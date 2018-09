Strigatul de lupta al Serenei Williams! Americanca isi avertizeaza rivalele dupa calificarea in finala: "E doar inceputul!"

Serena Williams s-a calificat in finala la US Open.

Cu toate acestea, jucatoarea din Statele Unite considera ca este departe de cel mai bun nivel al sau.

Serena Williams a explicat ca este inca loc de mai bine, ca are potential si ca va continua sa munceasca din greu pentru a ajunge din nou in top.

"Asa cum am mai spus, este doar inceputul revenirii mele. Inca progresez, inca mai am mult de parcurs din planul meu. Nu reusesti sa ajungi la cel mai inalt nivel in doar cateva luni. Cam acolo sunt eu in acest moment. Simt ca jocul meu mai poate creste inca foarte mult. Asta este partea care ma incanta cel mai mult", a spus Serena in cadrul unei conferinte.

Serena Williams a invins-o in semifinala pe Anastasija Sevastova, cu scorul de 6-3, 6-0, dupa numai 66 de minute de joc.

In finala, americanca va da peste Naomi Osaka.

Daca va triumfa la US Open, Serena Williams va urca pana pe locul 12 WTA.