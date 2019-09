US OPEN 2019 | Bianca Andreescu tinteste castigarea unui nou trofeu! Sportiva de origine romana e intr-o forma de zile mari! Si-a surprins chiar si antrenorul: "E ceva incredibil"

Jucatoarea canadiana de tenis de origine romana, Bianca Andreescu, pare sa aiba un an senzational pe plan profesional.

Bianca Andreescu, 19 ani, ocupa locul 178 la sfarsitul anului 2018, iar in prezent a urcat pe pozitia a 15-a, dupa ce si-a adjutecat titlurile de la Indian Wells si Rogers Cup.

La US Open, Andreescu s-a calificat in sferturi dupa ce a invins-o in optimi pe americanca Taylor Townsend, cea care le trimisese acasa pe romancele Simona Halep si Sorana Cirstea. In sferturi se va duela cu belgianca Elise Mertens, cap de serie 25.

Chiar si antrenorul Sylvain Bruneau este uluit de progresul elevei sale pe care o pregateste din martie 2018.

"Parcursul ei din ultimul an cred ca este destul de incredibil. As vrea sa spun ca am avut o senzatie ca lucrurile vor iesi asa, dar nu am avut-o. Mereu am crezut ca va deveni o jucatoare buna. Pentru mine, asta era un fapt. Dar ca va fi capabila sa obtina o transformare atat de rapida fata de acum un an cand a pierdut in calificari, nu credeam. Cred ca energia ei trebuie canalizata mai bine si a primit cateva sfaturi cum sa utilizeze aceasta energie. Am remarcat de la inceput ca este o adevarata luptatoare. Avea nevoie sa stie de ce este capabila. Cred ca acum stie", a declarat antrenorul acesteia.

Binaca Andreescu este cotata de casele de pariuri cu a 2-a sansa la castigarea turneului, principala favorita fiind Serena Williams.

Meciul dintre Bianca Andreescu si Elise Mertens este programat in aceasta noapte la ora 02:00.