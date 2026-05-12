Florentino Perez a dat cărțile pe față după bătaia dintre Valverde și Tchouameni: ”Vor fi dați afară!”

Sezonul ratat din punct de vedere sportiv și-a spus cuvântul în vestiarul lui Real Madrid unde au apărut din ce în ce mai multe tensiuni.

Real MadridFederico ValverdeAurelien TchouameniFlorentino Perez
În ultimele zile, presa spaniolă a relatat mai multe incidente violente din cadrul echipei. Mai întâi un moment în care Antonio Rudiger l-a lovit cu palma pe Alvaro Carreras, iar mai apoi o bătaie care i-a avut în prim plan pe Federico Valverde și pe Aurelien Tchouameni, în urma căreia mijlocașul uruguayan a ajuns la spital.

Marți seară, Florentino Perez, președintele lui Real Madrid a organizat de urgență o conferință de presă, în toiul scandalurilor din ultima perioadă de la formația de pe ”Santiago Bernabeu”, în care a explicat că se încearcă destabilizarea clubului.

Conducătorul madrilenilor a explicat că, din acest motiv, a decis să organizeze alegeri pentru șefia clubului, astfel încât să le dea șansa celor care vor puterea în cadrul organizației să candideze și să înlăture astfel orice tensiune din jurul clubului. 

În cadrul conferinței de presă, Florentino Perez a vorbit inclusiv despre scandalul iscat între Federico Valverde și Aurelien Tchouameni. Președintele lui Real Madrid s-a arătat mai indignat de faptul că astfel de informații au ajuns în presă decât de bătaia în sine. 

Perez a spus că astfel de incidente sunt normale și au mai fost cazuri în care fotbaliștii s-au luat la bătaie în vestiar, însă niciodată nu au fost făcute publice. Legendarul conducător al clubului de pe ”Santiago Bernabeu” crede că totul este o încercare a unor persoane din club de a ajunge la șefia organizației prin destabilizarea lui Real Madrid. 

Mi se pare foarte grav și mi se pare și mai grav faptul că acest lucru a fost făcut public. Sunt aici de 26 de ani și nu a existat niciun an în care să nu se fi bătut doi sau patru jucători. Dar asta rămâne în interiorul clubului.

Cei care au scos informația la iveală fac asta pentru că sunt nemulțumiți și cred că vor fi dați afară din club. Se lovesc între ei, iar apoi sunt din nou prieteni. Haosul pe care unii au încercat să îl creeze la Real Madrid nu îl voi permite.

Scurgerea de informații este mai gravă, mi se pare mai gravă. Cred că în cei 26 de ani ai mei ca președinte este pentru prima dată când văd așa ceva.

Nu spuneți că dacă doi jucători se bat înseamnă că la Madrid e haos. S-a întâmplat în fiecare an. Se ceartă în fiecare zi și totul se termină acolo. Iar dacă cineva din interiorul clubului scoate asta în afară, este mai grav decât altercația pe care au avut-o între ei, pentru că sunt doi băieți extraordinari și foarte buni. Eu am tolerat asta timp de 26 de ani și nu s-a întâmplat nimic”, a spus Florentino Perez în cadrul unei conferințe de presă.

