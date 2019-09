A fost eliminat la US Open, dar a urcat in clasamentul ATP! Marius Copil, in primii 100 tenismeni ai planetei! Pe ce loc se afla sportivul roman

Marius Copil a urcat in clasamentul ATP.

Marius Copil a fost eliminat in turul al doilea de la US Open de Gael Monfils, iar mingea de meci fructificata de francez a facut inconjurul lumii. Francezul a facut punct dupa o pirueta in aer, procedeu care a ridicat intregul public in picioare si i-a atras ropote de aplauze.

Marius Copil a urcat 3 locuri in clasamentul ATP, pana pe 93

Tenismenul originar din Arad nu a avut o reactie negativa la adresa modului mai putin uzitat in care Monfils a incheiat acea partida. Marius Copil i-a zambit lui Gael si a declarat la finalul partidei urmatoarele:

"Nu am fost ofensat. Era minge de meci, o minge usoara, aproape de fileu. Asa ca daca ai sansa sa faci ceva nebunesc, de ce sa nu o faci? Uite cati oameni au vorbit despre asta”, a declarat Marius Copil, actualmente numar 93 ATP.

De ce il iubeste lumea pe Gael Monfils



Intrebat de ce crede ca publicul il indrageste intr-atat de tare peste tot pe unde merge, Gael Monfils a raspuns: "Sunt eu insumi pe teren. Cred ca oamenii ma iubesc pentru ca joc cu inima, pentru ca lupt. E intotdeauna un meci special cu mine, pentru adversari. Niciodata nu stii cum si ce pot sa fac pe teren. Cred ca oamenilor le place asta, e o parte mai misterioasa de-ale mele,” a spus Gael Monfils.

Copil a pierdut in turul al doilea cu Monfils, scor 3-6, 2-6, 2-6, dar a castigat pentru calificarea in turul secund 100.000 de dolari si 45 de puncte ATP. Gratie acestui rezultat, romanul a urcat trei pozitii in clasamentul ATP.