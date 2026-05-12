Meci de coșmar pentru Ionuț Radu în La Liga! Ce notă a primit după o seară cu cinci goluri

Meci de coșmar pentru Ionuț Radu în La Liga! Ce notă a primit după o seară cu cinci goluri La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Titular la Celta Vigo, Ionuț Radu a dezamăgit în eșecul cu Levante, scor 2-3. Românul a luat cea mai mică notă de pe teren, iar echipa sa a ratat șansa apropierii de Champions League.

TAGS:
Celta VigoIonut Radu
Din articol

Echipa „celestă” a început perfect confruntarea din etapa a 36-a, reușind să deschidă scorul rapid prin Ferran Jutgla. Bucuria a fost însă de scurtă durată, Levante restabilind egalitatea chiar înainte de pauză prin reușita lui Arriaga. Deși Jutgla a bifat „dubla” imediat după revenirea de la vestiare, apărarea gazdelor a cedat din nou.

  • Ionut radu 7
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Repriză secundă de uitat pentru portarul român

Ionuț Radu a trăit clipe grele în partea a doua a jocului, când a încasat două goluri rapide de la Dela și Brugue, care au întors complet soarta partidei. Pentru această evoluție sub așteptări, goalkeeper-ul a fost notat cu 5.4, cea mai slabă evaluare acordată unui jucător în acest duel, potrivit statisticilor meciului. Media echipei sale a fost de 6.65, în timp ce colegul său, Jutgla, a fost desemnat omul meciului primind nota 8.5.

În ciuda celor trei goluri încasate, portarul român a bifat trei intervenții salvatoare, a atins mingea de 38 de ori și a oferit 24 de pase precise din 31 de încercări, având un procentaj de 77%. Acest eșec întrerupe forma excelentă a românului, care în runda precedentă păstrase poarta intactă în victoria de prestigiu cu Atletico Madrid. Până acum, în cele 48 de apariții din această stagiune, internaționalul evaluat la 8 milioane de euro a scos mingea din plasă de 63 de ori.

În urma acestui rezultat, Celta Vigo rămâne pe poziția a șasea în clasament, cu 50 de puncte, loc care asigură prezența în Europa League. De partea cealaltă, Levante a urcat pe treapta a 16-a, egalând la puncte formația Girona. În ultimele două runde ale sezonului, echipa românului se va duela cu Athletic Bilbao și Sevilla.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
ARTICOLE PE SUBIECT
Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”
Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”
Cu Ionuț Radu titular, Celta Vigo a învins-o pe Atletico Madrid! Nota primită de român
Cu Ionuț Radu titular, Celta Vigo a învins-o pe Atletico Madrid! Nota primită de român
Ionuț Radu și Celta Vigo au spart seria negativă! Nota românului după un succes esențial în La Liga
Ionuț Radu și Celta Vigo au spart seria negativă! Nota românului după un succes esențial în La Liga
ULTIMELE STIRI
Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”
Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”
Real Madrid, exact ca FCSB! Mourinho vrea să dea afară un om din staff înainte să semneze cu „galacticii”
Real Madrid, exact ca FCSB! Mourinho vrea să dea afară un om din staff înainte să semneze cu „galacticii”
Întrebat ce a adus nou la Inter, Cristi Chivu nu s-a ferit să recunoască: ”E adesea subestimat”
Întrebat ce a adus nou la Inter, Cristi Chivu nu s-a ferit să recunoască: ”E adesea subestimat”
Baiaram a vorbit despre plecarea de la Universitatea Craiova cu o zi înainte de finala Cupei: ”Cu siguranță!”
Baiaram a vorbit despre plecarea de la Universitatea Craiova cu o zi înainte de finala Cupei: ”Cu siguranță!”
Nu e Messi! Casemiro a numit fotbalistul pe care îl pune lângă Cristiano Ronaldo: „Era incredibil”
Nu e Messi! Casemiro a numit fotbalistul pe care îl pune lângă Cristiano Ronaldo: „Era incredibil”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Voleibalista care atrage toate privirile în online s-a pozat într-un bikini minuscul: ”O priveliște minunată!”

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

Unde s-a mutat și câți ani are de fapt Ivana Knoll, suportera croată care a înnebunit lumea fotbalului!

”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Mesaj dur la FCSB după ultimul meci: "Este liber să plece"

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Fostul star de la PSG îl arată cu degetul pe Nasser Al-Khelaifi: ”Îi plăcea mai mult de soția mea”

Sorana, ești mare! Cîrstea o elimină pe Ostapenko și e în prima semifinală a carierei la Roma. Record în clasamentul WTA

Sorana, ești mare! Cîrstea o elimină pe Ostapenko și e în prima semifinală a carierei la Roma. Record în clasamentul WTA



Recomandarile redactiei
Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”
Gigi Becali s-a decis în privința noului antrenor de la FCSB: ”Nu am nicio emoție! Pe 21 îl punem”
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko
”Este chiar absurd!” Comentatorul nu s-a abținut după ce Sorana Cîrstea a învins-o pe Ostapenko
Real Madrid, exact ca FCSB! Mourinho vrea să dea afară un om din staff înainte să semneze cu „galacticii”
Real Madrid, exact ca FCSB! Mourinho vrea să dea afară un om din staff înainte să semneze cu „galacticii”
Florentino Perez a dat cărțile pe față după bătaia dintre Valverde și Tchouameni: ”Vor fi dați afară!”
Florentino Perez a dat cărțile pe față după bătaia dintre Valverde și Tchouameni: ”Vor fi dați afară!”
Corespondență de la Roma | Ce scrie Gazzetta dello Sport cu o zi înainte de Lazio - Inter: ”Chivu pare să-și fi pierdut calmul”
Corespondență de la Roma | Ce scrie Gazzetta dello Sport cu o zi înainte de Lazio - Inter: ”Chivu pare să-și fi pierdut calmul”
Alte subiecte de interes
Starul României U18 e născut în Spania, a fost crescut de Barcelona și joacă la Celta Vigo: „Modelul meu e Mbappe!”
Starul României U18 e născut în Spania, a fost crescut de Barcelona și joacă la Celta Vigo: „Modelul meu e Mbappe!”
„De asta am luat decizia de a pleca!” Xavi Hernandez, declarație neobișnuită după victoria cu Celta Vigo
„De asta am luat decizia de a pleca!” Xavi Hernandez, declarație neobișnuită după victoria cu Celta Vigo 
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
Horațiu Moldovan, în cursă cu Ionuț Radu pentru transferul în Serie B! Italienii au anunțat favoritul: ”El este în plan secund!”
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
”Dramatic” Anunțul italienilor despre transferul internaționalului român
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Eleganță, fast și extravaganță. Ținute îndrăznețe pe covorul roșu de la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!