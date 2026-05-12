Meci de coșmar pentru Ionuț Radu în La Liga! Ce notă a primit după o seară cu cinci goluri

Echipa „celestă” a început perfect confruntarea din etapa a 36-a, reușind să deschidă scorul rapid prin Ferran Jutgla . Bucuria a fost însă de scurtă durată, Levante restabilind egalitatea chiar înainte de pauză prin reușita lui Arriaga . Deși Jutgla a bifat „dubla” imediat după revenirea de la vestiare, apărarea gazdelor a cedat din nou.

Repriză secundă de uitat pentru portarul român

Ionuț Radu a trăit clipe grele în partea a doua a jocului, când a încasat două goluri rapide de la Dela și Brugue, care au întors complet soarta partidei. Pentru această evoluție sub așteptări, goalkeeper-ul a fost notat cu 5.4, cea mai slabă evaluare acordată unui jucător în acest duel, potrivit statisticilor meciului. Media echipei sale a fost de 6.65, în timp ce colegul său, Jutgla, a fost desemnat omul meciului primind nota 8.5.

În ciuda celor trei goluri încasate, portarul român a bifat trei intervenții salvatoare, a atins mingea de 38 de ori și a oferit 24 de pase precise din 31 de încercări, având un procentaj de 77%. Acest eșec întrerupe forma excelentă a românului, care în runda precedentă păstrase poarta intactă în victoria de prestigiu cu Atletico Madrid. Până acum, în cele 48 de apariții din această stagiune, internaționalul evaluat la 8 milioane de euro a scos mingea din plasă de 63 de ori.

În urma acestui rezultat, Celta Vigo rămâne pe poziția a șasea în clasament, cu 50 de puncte, loc care asigură prezența în Europa League. De partea cealaltă, Levante a urcat pe treapta a 16-a, egalând la puncte formația Girona. În ultimele două runde ale sezonului, echipa românului se va duela cu Athletic Bilbao și Sevilla.