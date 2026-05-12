Baiaram a vorbit despre plecarea de la Universitatea Craiova cu o zi înainte de finala Cupei: ”Cu siguranță!”

Finala Cupei României U Cluj - Universitatea Craiova se joacă miercuri seară la Sibiu și va putea fi urmărită LIVE TEXT pe Sport.ro.

Câteva zile mai târziu, cele două formații, ocupantele primelor două poziții din clasamentul play-off-ului Superligii, se vor duela și în campionat, într-o finală pentru titlu.

Ștefan Baiaram, anunț despre plecarea de la Universitatea Craiova

Ștefan Baiaram a mărturisit că este o săptămână încărcată pentru jucătorii Universității Craiova, care visează să facă event-ul Cupă-campionat. Oltenii sunt deciși să dea totul pe teren și să ducă în Bănie ambele trofee.

Întrebat dacă este deranjat de faptul că a ajuns rezervă sub comanda lui Filipe Coelho, fotbalistul a mărturisit că știe foarte bine ce așteaptă tehnicianul portughez din partea lui și nu este supărat, mai ales că nu crede că un eventual transfer din această vară ar putea fi încurcat de acest aspect.

Este o săptămână foarte importantă pentru noi, de 35 de ani toată lumea îşi doreşte aceste rezultate şi sperăm să ne atingem obiectivele şi să avem o vară frumoasă. 

(n.r. Ce ar alege între Cupa României și titlu) Nu vreau să mă gândesc la acest lucru, e foarte dificil. Visul suprem este să iau campionatul cu Universitatea Craiova, se aşteaptă de 35 de ani, dar ne dorim să luăm şi Cupa României. Sperăm să facem un meci bun. 

Nu mă deranjează statutul de rezervă, am vorbit cu Mister, mi-a spus ce-şi doreşte de la mine. Vreau să mă concentrez pe finala Cupei, mai sunt trei meciuri şi vedem ce se va întâmpla. Nu mă gândesc la acest lucru (n.r. că statutul de rezervă îi poate afecta transferul). Cu siguranţă o să fie bine pentru mine”, a spus Ștefan Baiaram la Digi Sport.

