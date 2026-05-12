Întrebat ce a adus nou la Inter, Cristi Chivu nu s-a ferit să recunoască: ”E adesea subestimat”

Cristi Chivu a câștigat Scudetto în primul an ca ”principal” pe ”Giuseppe Meazza” și e la un pas să își treacă în cont și Coppa Italia.

Miercuri seară, de la ora 22:00, Inter Milano o întâlnește pe Lazio la Roma, în finala Coppa Italia.

La conferința de presă premergătoare finalei, Cristi Chivu a fost întrebat despre vibe-ul nou pe care l-a adus la gruparea de pe ”Giuseppe Meazza”.

Antrenorul a evidențiat că a venit la gruparea ”nerazzurrilor” cu ambiție, dar și cu experiența sa, chiar dacă adesea este subestimată, așa cum a explicat în cadrul conferinței.

”(n.r. Cu ce ai venit nou la Inter?) Ambiția. Experiența mea ca jucător la acest club, ceva ce e adesea subestimat. Știu cum e să faci parte dintr-o echipă precum Inter și știu și despre zvonuri, partea negativă iese mereu la iveală.

Am încercat mereu să calmez lucrurile, la nivel uman, și să gestionez o parte din frustrarea care vine din exterior. Am de-a face cu un grup de oameni grozavi, oameni autentici care își pun amprenta și știu cum să se înțeleagă împreună”, a spus Chivu.

Lazio și Inter își dau întâlnire miercuri, 13 mai, de la ora 22:00, în finala Coppa Italia.

Inter a obținut accederea în finala Coppa Italia după ce a trecut de Como în semifinalele competiției. În tur, meciul s-a încheiat 0-0, iar în retur, ”nerazzurrii” s-au impus cu 3-2.

De cealaltă parte, Lazio a fost nevoită să execute penalty-uri în semifinale ca să ajungă în finala Coppa Italia. Echipa din Roma a trecut în dublă manșă de Atalanta după 2-2 în tur, 1-1 (2-1 d.l.d.) în retur.