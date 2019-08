US OPEN 2019 | Era o surpriza daca nu pierdea! Bouchard, out inca din primul tur! Caroline Garcia, eliminata si ea

Bouchard e out de la US Open inca din primul tur.

Eugenie Bouchard a pierdut inca din primul tur la US Open, fiind invinsa cu un dublu 6-3 de catre letona Anastasija Sevastova, numarul 11 WTA. Partida a durat numai o ora si 16 minute si confirma caderea verticala de forma a canadiencei, care ajungea in 2014 pana in semifinale la Roland Garros si in finala de la Wimbledon.

Este al patrulea an consecutiv cand Bouchard iese in primele 2 tururi de la US Open, dupa ce in 2014 si 2015 reusea sa ajunga in saptamana a doua a turneului, pana in optimile de finala.

Bouchard a comis 3 duble greseli si nu mai putin de 27 de greseli nefortate, spre deosebire de cele 16 ale adversarei sale.

Anastasija Sevastova ar putea juca cu Ana Bogdan in turul 3

Sevastova se va duela cu Jorovic / Swiatek in turul al doilea, in vreme ce Bogdan va juca impotriva lui Martic ori Zidansek.

In cazul in care ambele vor trece de turul secund al competitiei, ele se vor infrunta direct in turul al treilea.

Anastasija Sevastova si Ana Bogdan urmeaza sa joace meciurile din turul 2 miercuri, 28 august.

Caroline Garcia, numarul 27 WTA, eliminata

Caroline Garcia, jucatoarea care a pus capat sperantelor Romaniei in semifinala de Fed Cup a fost eliminata la randul ei in primul tur al US Open 2019. Frantuzoaica a pierdut cu tunisianca Ons Jabeur, numar 62 WTA, scor 6-7, 2-6, dupa o ora si jumatate de joc.

Ons Jabeur va juca in turul secund cu invingatoarea dintre Sasnovich si Brady.