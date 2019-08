US OPEN 2019 | Monica Niculescu e OUT din primul tur, dupa o infrangere in 3 seturi cu Yastremska! Romanca ramane in proba de dublu

Monica Niculescu a pierdut in primul tur la US Open in fata ucrainencei Dayana Yastremska, numarul 32 in clasamentul WTA, in varsta de numai 19 ani.

Partida a intrat in setul decisiv, dupa ce Dayana s-a impus in primul set, scor 6-4, iar Monica a revenit puternic in a doua mansa, castigand-o cu 6-1. In al treilea set, Yastremska s-a detasat clar pe tabela, invingand-o pe romanca, scor 6-2. Meciul a durat o ora si 57 de minute.

Monica Niculescu va continua la US Open, in proba de dublu

Monica Niculescu face echipa cu Margarita Gasparyan in proba de dublu feminin, unde vor juca in primul tur impotriva Viktoriei Azarenka si a lui Ashleigh Barty.

Pentru aceasta participare la US Open pe tabloul de simplu, Monica Niculescu va primi 58,000 de dolari.

Intre timp, Ana Bogdan a debutat cu succes pentru Romania la Openul American, invingand-o pe Harriet Dart in minimum de seturi. Bogdan va juca in turul secund cu Petra Martic, favorita #22.