US OPEN 2019 | Ana Bogdan, prima romanca in turul 2! Patru victorii la rand fara set pierdut pentru ea pana acum. UPDATE: CU CINE VA JUCA MAI DEPARTE

Ana Bogdan s-a calificat in turul 2 la US Open.

UPDATE In turul al doilea, Ana Bogdan va juca impotriva croatei Petra Martic, numarul 22 WTA, care s-a impus greu in meciul cu Zidansek, scor 6-4, 4-6, 6-1 dupa doua ore si patru minute de joc. Petra Martic o conduce pe Ana Bogdan cu 3-0 la intalnirile directe disputate pana acum.

Ana Bogdan s-a calificat in turul al doilea la US Open, dupa ce a invins-o pe britanica Harriet Dart in doua seturi, scor 6-3, 6-1.

Romanca a reusit sa incheie meciul la a treia minge de meci.

In turul secund, Bogdan o va infrunta pe invingatoarea partidei dintre Petra Martic si Tamara Zidansek. Meciul va avea loc miercuri, 28 august. Ora de start si terenul vor fi anuntate ulterior.

Ana Bogdan, a patra victorie consecutiva fara set pierdut la US Open 2019

Ana Bogdan a bifat cel de-al patrulea succes la rand in cadrul Openului American, dupa cele 3 izbutite in calificari, saptamana trecuta.

Bogdan le-a invins in calificari pe Bethanie Mattek-Sands, Ellen Perez si Isabella Shinikova, reusind sa nu piarda set in niciuna dintre confruntari.