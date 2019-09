US OPEN 2019 | Serena Williams, dezamagita de ratare trofeului: "Nu cred ca Serena a aparut in acest meci! Am jucat mai bine decat in finala cu Halep de la Wimbledon!"

Bianca Andreescu a castigat finala US Open 2019 cu Serena Williams in doua seturi.

Serena Williams a abordat cu mult calm conferinta de presa de dupa finala pierduta in fata Biancai Andreescu, admitand in acelasi timp ca infrangerile succesive in finalele de Slam au facut-o sa acumuleze foarte multa frustrare.

„Simt ca puteam sa fac multe lucruri mai bine. Bianca a jucat foarte bine si a meritat sa castige turneul. Este frustrant, dar sunt inca aici (n.r. in activitate) si voi face ce imi sta in putinta (n.r. pentru a mai castiga turnee de mare slem),” a declarat sora mai mica a familiei Williams.

Serena Williams: „Nu cred ca Serena a aparut in acest meci. Trebuie sa imi dau seama cum sa fac astfel incat Serena sa apara in finalele de Grand Slam.”

„Cand Andreescu a avut prima minge de meci, mi-am zis ca este teribil si ca trebuie sa joc mai bine. Nu puteam sa pierd meciul asa. Puteam sa joc mai bine. Asta este singura consolare pe care pot sa o am acum,” a spus finalista US Open din 2018 si 2019.

„Cred ca asta a fost cel mai slab meci al turneului pentru mine. Este greu pentru mine sa stiu ca puteam juca mai bine. Este impardonabil pentru mine sa joc la un nivel atat de scazut. Nu cred ca Serena a aparut in acest meci. Trebuie sa imi dau seama cum sa fac astfel incat Serena sa apara in finalele de Grand Slam,” a mai spus sextupla campioana de la US Open.

Despre similaritatile dintre ea si Bianca Andreescu

„Cred ca suntem similare in sensul ca ambele suntem luptatoare si jucam intens. Amandoua ne bucuram de tenis,” a spus americanca cu 23 de titluri de mare slem in palmares.

Despre aceasta finala in comparatie cu finala contra Simonei Halep, la Wimbledon

„In mod sigur am jucat mai bine decat in finala cu Simona Halep de la Wimbledon,” a conchis Serena Williams, numarul 9 WTA.

Serena Williams este deja calificata pentru Turneul Campioanelor care va avea loc la Shenzhen, China intre 28 octombrie – 3 noiembrie. Serena Williams s-ar putea intalni din nou acolo atat cu Bianca Andreescu, cat si cu Simona Halep, configuratia meciurilor depinzand de tragerea la sorti.