US OPEN 2019 | Cum a reusit Bianca Andreescu sa castige US Open: "Mental, e mult mai puternica decat Simona Halep!"

Bianca Andreescu a castigat finala US Open 2019 cu Serena Williams in doua seturi.

Gabriel Hristache, primul antrenor de tenis al Biancai Andreescu a fost transant in ceea ce priveste raportul dintre fosta sa eleva si Simona Halep.

Hristache: „As remarca, in primul rand, mentalul Biancai, care e mult mai puternic fata de cel al Simonei.”

„Bianca poate ajunge numarul 1 mondial daca va fi ferita de accidentari. Cred ca Bianca va ajunge numarul 1 in 2021. Nu exclud insa nici posibilitatea sa ajunga numarul 1 in 2020. Competitia este acerba,” a spus fostul antrenor al Biancai.

„Am realizat ca poate ajunge o jucatoare de top dupa evolutia ei de la Wimbledon 2017, cand a reusit sa acceada pe tabloul principal la doar 17 ani,” a adaugat Gabriel Hristache.

Despre parcursul de la US Open 2019

„E un parcurs, pur si simplu, uimitor! Sa ajungi pentru prima oara pe tabloul principal la US Open si sa ai o asemenea evolutie e o performanta extrem de rara pe care doar cateva jucatoare au reusit-o in istorie,” a spus Hristache intr-un interviu acordat pentru Adevarul.

Despre calitatile Biancai Andreescu

„Daca ar fi sa nominalizez cateva calitati, as spune fizicul, ambitia, seriozitatea si faptul ca era foarte tenace si serioasa la antrenamente.”

„As remarca, in primul rand, mentalul Biancai, care e mult mai puternic fata de cel al Simonei, jocul plat, agresivitatea. Zona de confort din teren pentru Bianca e foarte avansata, iar la Simona doi, trei metri in spatele terenului.”

Despre parintii Biancai Andreescu si deficientele sistemului romanesc

„Parintii Biancai au sprijinit-o mult in tot ce a facut. Meritul major in reusitele ei il au parintii si asta deoarece sistemul din Romania nu te ajuta cu nimic. Parintii sunt cei care au sprijinit-o sa faca pasul catre marea performanta. Au facut multe sacrificii si au plecat in Canada, tara care a inteles cat de important e sa sustii un sportiv de performanta si sa investesti in el,” a conchis Gabriel Hristache.