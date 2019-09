US OPEN 2019 | Bianca Andreescu, mesaj emotionant pentru fani dupa ce a castigat primul Grand Slam din cariera | VIDEO

Bianca Andreescu a castigat finala US Open 2019 cu Serena Williams in doua seturi.

„Sunt mai mult decat recunoscatoare pentru acest moment. Le multumesc tuturor celor care m-au sustinut pana acum,” a declarat Bianca Andreescu pentru WTA.

„Le multumesc tuturor celor care au venit sa ma sustina din tribune in ultimele doua saptamani la US Open si celor de acasa. Sustinerea voastra inseamna foarte mult pentru mine, imi da motivatie in plus si ma indeamna sa progresez,” a spus Bianca pe terenul Stadionului Arthur Ashe, cea mai mare arena de tenis din lume.

Bianca Andreescu a declarat la conferinta de presa ca Serena Williams a venit la vestiare si a felicitat-o pentru aceasta victorie, transmitandu-i lucruri pe care le va pretui pentru totdeauna de acum incolo.

Succesul Biancai Andreescu este istoric pentru Canada si pentru tenisul feminin, Bianca fiind deopotriva prima canadianca detinand un titlu de mare slem, dar si prima sportiva care castiga un Grand Slam inaintea varstei de 20 de ani, dupa Maria Sharapova in 2006.