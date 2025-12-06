Acuzații grave! Englezii susțin că grupa în care poate ajunge România la Mondial a fost măsluită

Mii de fani din întreaga lume susțin că Statele Unite ale Americii a fost favorizată la tragerea la sorți, mai ales având în vedere felul în care s-a desfășurat repartizarea în grupe.

La Mondial, în calitate de țară gazdă, SUA va face parte din Grupa D, alături de Australia, Paraguay și câștigătoarea barajului dintre România, Turcia, Slovacia și Kosovo, o grupă destul de echilibrată la prima vedere.

La eveniment a luat parte și președintele Statelor Unite, Donald Trump, care a primit și Premiul FIFA pentru Pace din partea președintelui forului mondial, Gianni Infantino.

Așa cum se practică, primele echipe repartizate în grupe au fost țările gazdă, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Donald Trump, premierul Canadei, Mark Carney, și președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum Pardo, au mers în fața urnelor, au extras câte o bilă care conținea chiar numele țării lor. A urmat apoi tragerea la sorți propriu zisă.

Daily Mail a dedicat un articol acestui subiect și a prezentat și unele reacții ale fanilor englezi:

”FIFA își continuă lingușirea față de Trump oferind Statelor Unite o tragere la sorți ușoară”

”Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială este atât de trucată, SUA a picat cu Australia”

”SUA au măsluit grupa, acum să vedem cum se vor chinui inevitabil să iasă din grupa asta de doi bani! O să fie amuzant! Optimi, venim! Poate”

”Aranjamentul e făcut, din moment ce SUA au primit cea mai slabă echipă din urna a doua, Australia”

”Nu sunt genul care crede în teorii ale conspirației, dar se pare că SUA are o tragere la sorți extrem de favorabilă la Cupa Mondială. Poate e doar o coincidență, dar FIFA este coruptă până peste cap și i-a dat lui Trump acel premiu ridicol pentru pace”

”SUA în ‘grupa ușoară’ D, alături de Paraguay și Australia? Gazdele au aranjat urnele ca să-și garanteze un parcurs lung, în timp ce Franța primește Norvegia și Senegal – capcană mortală! ‘Fair play’-ul FIFA este doar un cod pentru excepționalism american. Cine mai înghite această regie?”, sunt doar câteva dintre reacțiile englezilor.

Ce a spus Mauricio Pochettino, selecționerul SUA, despre tragerea la sorți

”Reacția... Astea sunt așteptările, nu? Vom vedea unde vom ajunge peste șase luni. Am jucat recent cu Paraguay și Australia și avem impresii foarte proaspete. Apoi, o echipă foarte puternică din Europa ni se va alătura. Trebuie să fim optimiști, să continuăm să luptăm și să ne dezvoltăm. Acum putem doar să analizăm echipele și să vedem ce se va întâmpla peste câteva luni.

Suntem obligați să respectăm toți adversarii. Nimic nu va fi ușor. Știm că Paraguay a avut o prestație foarte bună în preliminariile sud-americane. Australia, înainte să jucăm cu ea, nu pierduse în 12 sau 13 meciuri.

Și, desigur, vom vedea ce altă echipă ni se va alătura. Cu tot respectul, dar da, credem că putem merge mai departe. Dar pentru asta trebuie să avem o prestație bună”, a spus selecționerul SUA.

