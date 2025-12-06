Acuzații grave! Englezii susțin că grupa în care poate ajunge România la Mondial a fost măsluită

Acuzații grave! Englezii susțin că grupa &icirc;n care poate ajunge Rom&acirc;nia la Mondial a fost măsluită CM 2026
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Tragerea la sorți pentru grupele Cupei Mondiale din 2026 care se va desfășura în Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic a avut loc în cadrul unei ceremonii la Washington.

TAGS:
Cupa MondialaRomaniausaDonald TrumpFIFAGianni InfantinoMexicCanada
Din articol

La eveniment a luat parte și președintele Statelor Unite, Donald Trump, care a primit și Premiul FIFA pentru Pace din partea președintelui forului mondial, Gianni Infantino.

Englezii susțin că tragerea la sorți pentru Cupa Mondială a fost aranjată

La Mondial, în calitate de țară gazdă, SUA va face parte din Grupa D, alături de Australia, Paraguay și câștigătoarea barajului dintre România, Turcia, Slovacia și Kosovo, o grupă destul de echilibrată la prima vedere.

Mii de fani din întreaga lume susțin că Statele Unite ale Americii a fost favorizată la tragerea la sorți, mai ales având în vedere felul în care s-a desfășurat repartizarea în grupe.

Așa cum se practică, primele echipe repartizate în grupe au fost țările gazdă, Statele Unite ale Americii, Canada și Mexic. Donald Trump, premierul Canadei, Mark Carney, și președinta Mexicului, Claudia Sheinbaum Pardo, au mers în fața urnelor, au extras câte o bilă care conținea chiar numele țării lor. A urmat apoi tragerea la sorți propriu zisă.

Daily Mail a dedicat un articol acestui subiect și a prezentat și unele reacții ale fanilor englezi:

FIFA își continuă lingușirea față de Trump oferind Statelor Unite o tragere la sorți ușoară

Tragerea la sorți pentru Cupa Mondială este atât de trucată, SUA a picat cu Australia

SUA au măsluit grupa, acum să vedem cum se vor chinui inevitabil să iasă din grupa asta de doi bani! O să fie amuzant! Optimi, venim! Poate

Aranjamentul e făcut, din moment ce SUA au primit cea mai slabă echipă din urna a doua, Australia

Nu sunt genul care crede în teorii ale conspirației, dar se pare că SUA are o tragere la sorți extrem de favorabilă la Cupa Mondială. Poate e doar o coincidență, dar FIFA este coruptă până peste cap și i-a dat lui Trump acel premiu ridicol pentru pace

SUA în ‘grupa ușoară’ D, alături de Paraguay și Australia? Gazdele au aranjat urnele ca să-și garanteze un parcurs lung, în timp ce Franța primește Norvegia și Senegal – capcană mortală! ‘Fair play’-ul FIFA este doar un cod pentru excepționalism american. Cine mai înghite această regie?”, sunt doar câteva dintre reacțiile englezilor.

Ce a spus Mauricio Pochettino, selecționerul SUA, despre tragerea la sorți

Reacția... Astea sunt așteptările, nu? Vom vedea unde vom ajunge peste șase luni. Am jucat recent cu Paraguay și Australia și avem impresii foarte proaspete. Apoi, o echipă foarte puternică din Europa ni se va alătura. Trebuie să fim optimiști, să continuăm să luptăm și să ne dezvoltăm. Acum putem doar să analizăm echipele și să vedem ce se va întâmpla peste câteva luni.

Suntem obligați să respectăm toți adversarii. Nimic nu va fi ușor. Știm că Paraguay a avut o prestație foarte bună în preliminariile sud-americane. Australia, înainte să jucăm cu ea, nu pierduse în 12 sau 13 meciuri.

Și, desigur, vom vedea ce altă echipă ni se va alătura. Cu tot respectul, dar da, credem că putem merge mai departe. Dar pentru asta trebuie să avem o prestație bună”, a spus selecționerul SUA.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
La 91 de ani, un pensionar care a moștenit aproape un milion de euro a donat toți banii. I-a lăsat pe toți fără cuvinte
La 91 de ani, un pensionar care a moștenit aproape un milion de euro a donat toți banii. I-a lăsat pe toți fără cuvinte
ULTIMELE STIRI
Manchester City - Sunderland, ACUM pe VOYO: a &icirc;nceput ploaia de goluri pe Etihad!
Manchester City - Sunderland, ACUM pe VOYO: a început ploaia de goluri pe Etihad!
Ruben Dias, gol fabulos &icirc;n Manchester City - Sunderland: Sigur nu ești Vincent Kompany?
Ruben Dias, gol fabulos în Manchester City - Sunderland: "Sigur nu ești Vincent Kompany?"
Revine Inigo Martinez la Barcelona? Răspunsul a fost dezvăluit &icirc;n presa spaniolă
Revine Inigo Martinez la Barcelona? Răspunsul a fost dezvăluit în presa spaniolă
FK Csikszereda - FC Argeș 0-1, ACUM pe Sport.ro. Piteștenii deschid scorul cu un gol superb
FK Csikszereda - FC Argeș 0-1, ACUM pe Sport.ro. Piteștenii deschid scorul cu un gol superb
Genoa a stabilit lista plecărilor din iarnă. Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Nicolae Stanciu
Genoa a stabilit lista plecărilor din iarnă. Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! Rom&acirc;nia și-a aflat potențialele adversare

Tragerea la sorți pentru Campionatul Mondial din 2026! România și-a aflat potențialele adversare

Reacția lui Daniel Pancu după ce Louis Munteanu a dat de păm&acirc;nt cu CFR

Reacția lui Daniel Pancu după ce Louis Munteanu a dat de pământ cu CFR

Ea este favorită certă să c&acirc;știge Cupa Mondială: &rdquo;E &icirc;narmată cu unul dintre cei mai buni jucători ai planetei!&rdquo;

Ea este favorită certă să câștige Cupa Mondială: ”E înarmată cu unul dintre cei mai buni jucători ai planetei!”

FCSB a &icirc;ncasat &icirc;ncă o lovitură &icirc;naintea meciului cu Dinamo + c&acirc;ți spectatori vor fi la derby

FCSB a încasat încă o lovitură înaintea meciului cu Dinamo + câți spectatori vor fi la derby

Răsturnare de situație &icirc;n cazul lui Mircea Rednic

Răsturnare de situație în cazul lui Mircea Rednic

Absențe grele pentru FCSB &icirc;n derby-ul cu Dinamo! MM Stoica a anunțat cei trei titulari care ratează meciul de diseară

Absențe grele pentru FCSB în derby-ul cu Dinamo! MM Stoica a anunțat cei trei titulari care ratează meciul de diseară



Recomandarile redactiei
Ruben Dias, gol fabulos &icirc;n Manchester City - Sunderland: Sigur nu ești Vincent Kompany?
Ruben Dias, gol fabulos în Manchester City - Sunderland: "Sigur nu ești Vincent Kompany?"
Manchester City - Sunderland, ACUM pe VOYO: a &icirc;nceput ploaia de goluri pe Etihad!
Manchester City - Sunderland, ACUM pe VOYO: a început ploaia de goluri pe Etihad!
Genoa a stabilit lista plecărilor din iarnă. Ce se &icirc;nt&acirc;mplă cu Nicolae Stanciu
Genoa a stabilit lista plecărilor din iarnă. Ce se întâmplă cu Nicolae Stanciu
Ciprian Marica l-a descris &icirc;ntr-un singur cuv&acirc;nt pe Mutu și a dezvăluit c&acirc;t ar valora astăzi: &rdquo;A inspirat generații&rdquo;
Ciprian Marica l-a descris într-un singur cuvânt pe Mutu și a dezvăluit cât ar valora astăzi: ”A inspirat generații”
FK Csikszereda - FC Argeș 0-1, ACUM pe Sport.ro. Piteștenii deschid scorul cu un gol superb
FK Csikszereda - FC Argeș 0-1, ACUM pe Sport.ro. Piteștenii deschid scorul cu un gol superb
Alte subiecte de interes
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A &icirc;nvins Nigeria și e lider &icirc;n grupa de calificare la Mondial
Abia transferat de FCSB, scrie istorie și la națională! A învins Nigeria și e lider în grupa de calificare la Mondial
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai t&acirc;năr cu 12 ani
Campionul mondial a fost părăsit de soție! Femeia a ales tot un fotbalist, mai tânăr cu 12 ani
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! C&acirc;nd vor fi puse &icirc;n v&acirc;nzare
FRF a anunțat costul biletelor pentru meciul cu Lituania! Când vor fi puse în vânzare
Se cred cei mai buni din Rom&acirc;nia, dar nu &icirc;i vrea nimeni &icirc;n Occident. De ce?
Se cred cei mai buni din România, dar nu îi vrea nimeni în Occident. De ce?
Ronald Gavril x Donald Trump, după victoria la prezidențiale! Mesajul transmis de rom&acirc;n
Ronald Gavril x Donald Trump, după victoria la prezidențiale! Mesajul transmis de român
Semnale de alarmă pentru Christian Pulisic: Nu-mi place, nu se potrivește!
Semnale de alarmă pentru Christian Pulisic: "Nu-mi place, nu se potrivește!"
CITESTE SI
&Icirc;CCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: &bdquo;Discriminează magistrații&rdquo;

stirileprotv ÎCCJ contestă din nou la CCR legea privind pensiile speciale din Justiție: „Discriminează magistrații”

Trei zodii &icirc;și schimbă destinul &icirc;ncep&acirc;nd cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, &icirc;n sf&acirc;rșit, tot ce &icirc;și doresc

protv Trei zodii își schimbă destinul începând cu finalul lunii noiembrie. Deschiși la nou, nativii vor primi, în sfârșit, tot ce își doresc

Căldură gratis &icirc;n calorifere, trafic rutier &rdquo;ca afară&rdquo; sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

stirileprotv Căldură gratis în calorifere, trafic rutier ”ca afară” sau case pentru tineri. Ce promit candidații la Primăria Capitalei

Noua strategie de securitate a SUA conţine c&acirc;teva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce &icirc;și dorește pentru lume

stirileprotv Noua strategie de securitate a SUA conţine câteva cuvinte dure la adresa Europei. Trump dezvăluie ce își dorește pentru lume

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
(RO) UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
UFC
UFC Fight Night: Garcia vs Onama


00:00
UFC
UFC 321: Aspinall vs Gane


00:00
UFC
UFC Fight Night: de Ridder vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Oliveira vs Fiziev


00:00
UFC
UFC 320: Ankalaev vs Pereira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!