SIMONA HALEP, US OPEN | WTA a anuntat favoritele la castigarea ultimului Grans Slam al anului. TOP 5: VIDEO

WTA a anuntat de curand, prin intermediul unui material video, favoritele la castigarea ultimului turneu de Grand Slam, US Open.

Bookmakerii au anuntat recent topul favoritelor la castigarea marelui trofeu de la Flushing Meadows, iar Serena Williams este pe primul loc. Americanca a castigat de 6 ori turneul din New York, ultima data in 2014, insa spune ca este pregatita sa scrie istorie inca o data la US Open. Pe locul secund se claseaza Simona Halep, liderul mondial din WTA, care vine dupa succesul de la Montreal si finala disputata la Cincinnati. De asemenea, romanca din fruntea clasamentului mondial a decis sa nu participe la New Haven pentru a avea mai mult timp de odihna, iar bookmakerii au luat acest fapt in calcul.

Pe locul al treilea este Angelique Kerber, campioana din 2016 de la US Open, care a cucerit anul acesta titlul la Wimbledon, iar pe locul al patrulea este campioana en-titre de la Flushing Meadows, Sloane Stephens. Pe locul 5 se afla cehoaica Petra Kvitova, care nu a trecut niciodata de sferturile de finala la turneul american.

Pe tabloul masculin, sarbul Djokovic pleaca din pole-position, urmat de Rafael Nadal. Pe locul trei este Roger Federer, iar pe patru Alexander Zverev. Topul este incheiat de argentinianul Del Potro.

Turneul de la US Open se desfasoara in perioada 27 august – 9 august.