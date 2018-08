SIMONA HALEP, US OPEN | Expertii ESPN au votat castigatorii de la Flushing Meadows. Cate voturi a obtinut Halep

Luni, 27 august, incepe ultimul turneu de Grand Slam al anului, US Open 2018, iar expertii ESPN si-au ales favoritii la castigarea celui de-al 4-lea turneu major al sezonului.

Pe tabloul feminin de tenis, Simona Halep este principala favorita, iar pe tabloul masculin, ibericul Nadal tine capul de afis.

Cine se va impune la feminin

Drysdale: Simona Halep

Shriver: Simona Halep

Brad Gilbert: Sloane Stephens

John McEnroe: Sloane Stephens

Cine se va impune la masculin

Drysdale: Rafael Nadal

Shriver: Rafael Nadal

Brad Gilbert: Rafael Nadal

John McEnroe: Rafael Nadal

Surpriza de pe tabloul feminin

Drysdale: Serena Williams

Shriver: Aryna Sabalenka

Brad Gilbert: Anett Kontaveit

John McEnroe: Aryna Sabalenka

Surpriza de pe tabloul masculin

Drysdale: Kei Nishikori

Shriver: Kei Nishikori

Brad Gilbert: Milos Raonic

John McEnroe: Stefanos Tsitsipas

Simona Halep va debuta la US Open 2018 impotriva sportivei din Estonia, Kaia Kanepi, luni, in prima zi de concurs, de la ora 18, ora Romaniei, fiind primul meci pe terenul Louis Armstrong. Turneul de la US Open 2018 se desfasoara in perioada 27 august – 9 septembrie.